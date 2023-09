Gradbena dela dražja za 35 odstotkov

Cena celotne prenove stanovanja z rušitvijo predelnih sten, postavitvijo novih, celotno prenovo električnih inštalacij in novim ogrevanjem se giblje od 480 do 840 evrov na kvadratni meter. Cena vključuje suhomontažna, keramičarska, parketarska in slikopleskarska dela. Če pa želite pomoč arhitekta ali notranjega oblikovalca, vas bo ta stal še približno 15 evrov na kvadratni meter.

Cene so v zadnjih nekaj letih izredno poskočile. Če se je cena gradnje hiše do tretje gradbene faze leta 2016 gibala od 320 do 420 evrov na kvadratni meter, povprečna cena zidane hiše na ključ pa je bila od 950 do 1200 evrov na kvadratni meter, je lani gradnja zidane hiše znašala od 1250 do 1600 evrov na kvadratni meter, gradnja manjše hiše pa od 1400 do 1700 evrov na kvadratni meter. Cene gradbenih storitev so se v le nekaj letih dvignile za 35 odstotkov in več.