Greste kmalu v hribe? Kako varno v gore?

Letos so mnogi telesno manj pripravljeni kot prejšnja leta, prav tako je pričakovati, da bo v hribe šlo več začetnikov in kondicijsko slabše pripravljenih ter varnostnih pravil v gorah nevajenih planincev. V nocojšnjem 24ur Inšpketor zato torej nasveti, statistika, podatki, opozorila in nazorni prikazi reševalcev in planincev ter novinarke Anamarije Krese na terenu - od potrebne opreme do tega, kako ravnati ob padcu, kako ga ublažiti ... Od vremena do koristnih nasvetov, od tega, kje dobiti relevantne podatke do tega, kako se obnašati na težjih poteh ... Za ublažitev padcev obstaja več "tehnik", ki jih lahko, pravijo reševalci, tudi vadite; torej se naučite padati oz. ublažiti padanje. Del teh tehnik je v spodnjem videu.

V zadnjih tednih pa je veliko vprašanj namenjenih tudi gorskim kočam. Tudi v prihodnje naj planinci spoštujejo predpisane ukrepe: maske za na stranišče, pranje in razkuževanje rok, varna razdalja. Po priporočilih pristojnih lahko na skupnih ležiščih spijo le gosti iz istega gospodinjstva ali planinci, ki so se v hribe odpravili skupaj, torej so že tako dlje časa v stiku. Da ne ostanete brez postelje, je pred odhodom v hribe dobro poklicati v kočo in posteljo rezervirati. Plačati jo bo mogoče tudi z boni. In to ne nujno v enem kosu. Priporočljivo pa je, da se pozanimate, ali v koči bone sploh jemljejo, ali je koča odprta in podobno ...Peter Grum iz Finančne uprave: "S seboj morate imeti osebno izkaznico ali potni list ..." Nekatere koče imajo slabo internetno povezavo ali pa je sploh nimajo. Kar lahko pomeni tudi onemogočen dostop do evidence oziroma e-uprave. "Zato bo v takih izjemnih primerih mogoče vnovčiti bon tako, da boš podatke posredoval ponudniku namestitve in boš plačal račun v celoti in potem dobil refunadcijo na svoj račun kot fizična oseba,"pravi Grum.