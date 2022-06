Hiša na kolesih

"Kamor koli prideš, si v nekem domačem okolju, ki je, dokler ne odpreš vrat, čisto tvoje, tvoja intima," pripoveduje ljubitelj avtodomov in urednik revije Avtodom, Rok Vizovišek.

Dopustovanje z avtodomom je bilo včasih rezervirano za avanturiste, se spominja, danes število uporabnikov raste s takšno hitrostjo, da infrastruktura temu ne sledi več, pravi.

V Sloveniji imamo več kot 160 postajališč za avtodome. Ta morajo imeti ustrezno infrastrukturo: elektriko, vodo, ločena prostora za praznjenje sivih vod in fekalij, razlaga župan občine Mirna in pobudnik projekta Z avtodomom po Sloveniji. Le z urejeno infrastrukturo, je prepričan, bomo za tuje avtodomarje zanimivi in vredni postanka.

Za razliko od postajališč, na katerih z avtodomom lahko ponekod prenočite tudi brezplačno, so cene v avtokampih precej dražje. Za štiričlansko družino v času sezone od 70-90 evrov na noč, na hrvaški obali pa ponekod tudi 200 evrov.