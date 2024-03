Hiša v dveh dneh?

Montažne hiše so posebej pri mladih vse bolj priljubljene. Med glavnimi razlogi je prav hitrost gradnje ter dejstvo, da se investitorju ni treba ukvarjati z birokracijo. Vse – od gradbenega dovoljenja do ključa v roke – uredi ponudnik.

Sanjski dom

"Dobrodošli v naši novi hiši. Četrti na desni," s temi besedami nas v svojem novem domu pričaka Polona Senčar Otoničar. Je arhitektka, ki je svojo sanjsko hišo, kot ji reče, zasnovala sama. Moderno, odprto, svetlo, upoštevajoč tradicijo starejših, razpotegnjenih hiš v okolici.

Ravno v individualni, netipski zasnovi in možnosti spremljanja vsakega koraka pri gradnji vidi največjo prednost zidanih hiš. "Ko se sprehajaš po gradbišču, čisto drugače dojemaš prostor. In ko se gradi, se marsikaj med samo gradnjo prilagodi, spremeni," pravi. Pri montažni gradnji je vsak detajl treba doreči vnaprej. Ko so stene hiše izdelane in pripeljane na gradbišče, ni več možno nič spremeniti.

Tako montažna kot zidana gradnja imata svoje prednosti in slabosti. Pri klasični, zidani gradnji lahko podizvajalce plačujete sproti in gradnjo prilagajate vaši finančni situaciji. To pri montažni hiši ni mogoče.

Kako je ž življenjsko dobo hiše? Kakšna je toplotna in zvočna izolacija ter popoplavna sanacija? S slednjo so se po avgustovskih poplavah soočale številke družine.

In seveda cena. Je gradnja zidane hiše cenejša in za koliko?

