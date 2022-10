Homeopatija – res le sladkor in voda?

Homeopatija je alternativna oblika zdravljenja, utemeljena na načelu, da se podobno zdravi s podobnim, pri tem pa uporablja posebne pripravke, močno razredčena zdravila, ki veljajo za neškodljiva. Njeno delovanje znanstveno in klinično ni dokazano, kljub temu pa na le-to prisega veliko ljudi, tudi v Sloveniji.

Homeopatsko zdravljenje je celostno zdravljenje. Osredotoča se na imunski sistem in odziv pacienta ter ga pri tem usmerja v želeno delovanje, pojasnjuje zdravnik homeopat Jošt Klemenc. Ko človek zboli zaradi infekcije, dobi vročino, bolečine, izgubi apetit in podobno, pri homeopatskem zdravljenju stremijo k ojačanju teh simptomov, saj gre za reakcijo imunskega sistema, ki se na tak način bori z okužbo.

Homeopatska zdravila naj ne bi bila škodljiva, kar potrdi tudi dekan medicinske fakultete, prof. dr. Igor Švab. To je zgolj še en dokaz, da homeopatija ne deluje, pravi. "Homeopatske metode delujejo kot placebo, tista zdravila, ki jih homeopati dajejo, so v bistvu voda," pravi in dodaja, da homeopatske metode same po sebi nimajo stranskih učinkov, ker so neučinkovite, zato tudi stranskih učinkov ne morejo imeti.

Prva homeopatska zdravila so bila v Sloveniji registrirana 2011, zdaj jih je registriranih 120, v več stopnjah razredčitev oz. potencah. Prodajajo jih v lekarnah, kjer imajo za to tudi usposobljene farmacevte.

Višja potenca pomeni večjo moč zdravila, za samozdravljenje lahko v naših lekarnah kupimo le do potence C 30. V Sloveniji so dejansko registrirana, torej dovoljena za promet, tudi homeopatska zdravila v višjih potencah, vendar le na recept, ki pa ga zakonito ne more izdati nihče. Družinski ali kateri koli zdravnik z licenco ne sme opravljati homeopatske dejavnosti, zdravnik homeopat pa ne sme predpisovati receptov.

Koliko ljudi v Sloveniji uporablja komplementarne in alternativne metode zdravljenja, kamor sodi tudi homeopatija, ni znano – po nekaterih raziskavah 9 odstotkov odraslih, po drugih pa celo do 31 odstotkov. Znano pa je, da narašča po vsem svetu. V ZDA alternativno medicino uporablja kar slabih 40 odstotkov odraslih, v skandinavskih državah 34–49 odstotkov, v Nemčiji kar 62 odstotkov in v Švici celo 65 odstotkov odraslih.

V Sloveniji je homeopatija opredeljena kot zdravilska dejavnost

Zdravnik homeopat se mora tako odpovedati svoji licenci. Kljub temu so zlasti na primarni ravni, torej med družinskimi zdravniki, nekateri tudi naklonjeni komplementarnim metodam. V svoji specialistični nalogi s področja preventivne medicine se je s tem ukvarjal Goran Berghaus.

Vprašalnik je poslal 2.353 zdravnikom, ki so člani zdravniške zbornice. Odgovorilo jih je 109, od tega 76 žensk in 33 moških. 75 odstotkov je bilo zdravnikov specialistov, največ družinskih zdravnikov. Največ izvajajo akupunkturo (32,5 odstotka), sledijo pa homeopatija (16,6 odstotka), medicinska hipnoza (8,6 odstotka) in fitoterapija (8,6 odstotka), manualna medicina (4,9 odstotka), bioresonanca (4,9 odstotka).

Uradna medicina pri nas temu ni naklonjena. "Če vemo, da homeopatija ne deluje, ker nima znanstvene podlage, zakaj in s kakšno pravico jo potem uporabljamo pri svojih pacientih in jih na nek način zavajamo; in drugo, če kot zdravniki pravimo, da je homeopatija učinkovita, pa je vprašanje, koliko smo si zapomnili od študija medicine," pravi prof. dr. Švab.

Ključno je, da se pacienti pri resnih težavah obrnejo na zdravnika v zdravstvenem sistemu. Resnih stanj, kot je npr. rakasto obolenje, homeopatija ne more pozdraviti, to priznavajo tudi homeopati.

Homeopati vztrajajo, da obstajajo znanstveni dokazi in študije o učinkovitosti homeopatije, vendar so drugačni. Sami pa še vedno ne vedo, ne razumejo mehanizma delovanja homeopatskih zdravil. Joštu Klemencu, ki je leta delal kot zdravnik na ljubljanski urgenci, zdaj pa k njemu na homeopatsko zdravljenje prihajajo tudi nekateri zdravniki in zdravnice, se zdi škoda, da se homeopatija ne prakticira sočasno z vsem, kar se počne v bolnišnicah.

Če se ljudje po homeopatski terapiji, ki ni škodljiva, počutijo bolje, je to dobro za vse. Morajo pa biti o tem dobro informirani, brez zavajanja, in se v primeru večjih težav nujno obrniti na uradno medicino.