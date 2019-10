Hrana za pse in mačke konkreten izdatek. Pa veste, s čim jih hraniti?

Kaj bi torej lastniki, potrošniki morali vedeti? Pasjo in mačjo hrano je pod drobnogled vzela ekipa 24UR Inšpektor. Dr. Breda Jakovec Strajn je profesorica na Veterinarski fakulteti in ena od strokovnjakinj, ki v Inšpektorju odgovori na številna relevantna vprašanja o hrani za pse in mačke."Splošni zaključek je, da iz oznake na embalaži lastnik ne more sklepati, kaj je v hrani in kako dobra je," pravi. Zakaj, bo razložila nocoj v 24UR Inšpektor.

Govora bo o vseh dilemah, ki jih imajo lastniki živali: kuhana ali vse bolj popularna surova hrana? Industrijska, torej kupljena, ali hrana, ki je pripravljena doma? Suha hrana ali mokra? Kakšne so prednosti in slabosti teh izbir? Kolikokrat hraniti pse in mačke in s čim, kaj mačke in psi res potrebujejo, česa ne in kaj jim celo škodi? Kakšne so miti in resnice - kaj je s čokolado, surovim jajcem, oreščki, rozinami, koliko "priboljškov" lahko dobijo psi in mačke, kako je z alergijami in povezavo med hrano in nekaterimi boleznimi, ko jih lastniki hranijo povsem napačno ...?