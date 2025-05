Inštrukcije: izkoriščanje stisk v lovu na zaslužek?

Anja Rojina je pri učenju pomagala že sošolcem v osnovni in srednji šoli. Zadnja leta to – čeprav je po izobrazbi ekonomistka – počne tudi poklicno. Nekateri prihajajo redno, vse leto, drugi občasno, ko potrebujejo pomoč. Največ dela, pripoveduje, ima prav zdaj, ob zaključku šolskega leta. "Povpraševanje je veliko. Eksponentno narašča od septembra do junija, vsak mesec je večje." Rojina inštruira izključno osnovnošolce. "Otroci, ki hodijo zdaj v osnovno šolo, so se rodili v okolje, nasičeno s pametnimi napravami in to vpliva na njihovo koncetracijo. Potem je bila tukaj še koronakriza, ki je pustila velike luknje v znanju. Pa ne smemo pozabiti na vrhunske športnike, ki jih skoraj nič ni v šoli, in na učiteljske odsotnosti." Šolska ura inštrukcij pri njej stane 15 evrov.

Da učenci in dijaki v tem času mrzlično iščejo proste termine za inštrukcije pritrjuje tudi Goran Grašič, direktor podjetja GO inštrukcije, platforme za iskanje plačljive učne pomoči. "To je izjemno sezonsko delo. Stranke so rezervirale dopust, zdaj pa grozi popravni izpit. In je panika." Pod njihovim okriljem deluje 143 inštruktorjev za več kot 40 predmetov. Večina inštrukcij poteka prek spleta, vedno individualno, cene so, pripoveduje Grašič, odvisne od številnih dejavnikov. "V prvi fazi je odvisno, katerega inštruktorja izberete, kakšen predmet imate. V drugi fazi je odvisno, ali vzamete več ur ali le eno. Pomembno je tudi, ali želite inštrukcije na domu, potem je treba prišteti še potne stroške." V povprečju pa šolska ura inštrukcij prek njihove platforme stane od 15 do 20 evrov.

Da bi pred koncem leta popravili, kar se popraviti da, se številni te dni obračajo tudi na Hišo učenosti Lo-gum. A kot pripoveduje direktor Gorazd Rajnar, jih večinoma odslovijo, saj imajo drugačno filozofijo. Njihovi učitelji učencem, dijakom in študentom pri učenju pomagajo vse leto. "Zdaj v maju je bilo nešteto enih prošenj, če bi sprejemali, pa smo seveda odklonili, ker ne bi radi spreminjali naše filozofije zaradi nekega pohlepa."