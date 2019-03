Videti je kot novica, a nič od tega ni res

Pri eni od spletnih prevar, ki je zaokrožila pred časom, so želeli izrabiti ime in obraz novinarja rubrik 24UR Fokus in 24ur InšpektorMihe Drozga. To je spletna prevara, ki se je pred kratkim razširila tudi k nam, v podobnih lažnih člankih pa so že zlorabili imena znanih z vsega sveta – od Jamieja Oliverja in Billa Gatesa do Richarda Bransona. Pojavile so se številne podobne spletne strani z obljubami o hitrih zaslužkih ... z enim samim ciljem: ljudi prepričati, naj se, če že ne nakažejo denarja, vsaj registrirajo na njihovih spletnih straneh. Da bi tako dobili njihove podatke, elektronske naslove, telefonske številke. Morda se vam zdi, da se vas to ne tiče. A če uporabljate splet, elektronsko pošto, spletno banko ... se vas.

O spletni prevari, v kateri je "nastopal" Miha Drozg, več v pripetem videu, sicer pa bo Miha Drozg jutri v rubriki 24UR Inšpektor skupaj s strokovnjaki razložil in analiziral tudi nekatere druge spletne prevare.