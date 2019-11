Javna naročila - od preteklih afer do aktualnih nevarnosti

S tem se ukvarja jutrišnji 24UR Inšpektor. Novinarka Tina Kristan z relevantnimi sogovorniki v njem ugotavlja, da še vedno prepogosto preplačujemo, še vedno se kupuje tudi tisto, česar se ne potrebuje, še vedno se tudi zlorablja postopke. Zbrali smo konkretne primere. Zakaj je tako? Koliko preveč? Kako to spremeniti?

Eno od področij, ki je problematično, je infrastruktura in gradbeništvo. Tudi v preteklosti so na tem področju odmevale številne afere, razkritja ... Denimo afera "Čista lopata" ali pa ob gradnji odseka štajerske avtoceste pri Trojanah ... "Državna revizijska komisija je razkrila doslej največjo nepravilnost pri gradnji slovenskega avtocestnega križa," je bila glavna novica novembra pred 18 leti. Do epiloga te zgodbe nikoli ni zares prišlo. Takrat je bil v senatu državne revizijske komisije, ki je to ugotovila, tudi Tomaž Vesel, danes predsednik Računskega sodišča. "Takrat je bila zgodba, kjer bi se lahko ta praksa prelomila, vendar do epiloga zgodbe v smislu, kdo je to naredil, zakaj je to naredil in do procesiolizacije tega ni prišlo," opozarja Vesel.

Za 24UR Inšpektor o nepravilnostih in težavah pri javnem naročanju govori tudi predsednik Državne revizijske komisije Samo Červek.