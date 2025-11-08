Svetli način
Javni in zasebni vrtci? Koliko stanejo? Kaj se spreminja?

Ljubljana, 08. 11. 2025 15.25 | Posodobljeno pred 11 minutami

Maja Sodja
1

Nedavno sprejeta novela Zakona o vrtcih je med zasebnimi vrtci sprožila val ogorčenja. Že v času parlamentarne obravnave so opozarjali, da je diskriminatorna in da s spremenjenim načinom financiranja ukinja starševsko svobodo do odločanja, kateri vrtec bo obiskoval njegov otrok. Kaj pa se v resnici spreminja? In kdo bo leta 2030, ko bo novela stopila v veljavo, zares na udaru?

V Sloveniji imamo 108 javnih samostojnih javnih vrtcev, 210 osnovnih šol ima v svoji sestavi vrtec, 94 je zasebnih, od tega jih ima 24 koncesijo. Ena koncesija je podeljena vzgojno varstveni družini. Vrtce obiskuje 87.941 otrok, 5238 jih hodi v zasebne, 1892 pa v koncesijske vrtce. Velika večina torej obiskuje javne vrtce. V enem od njih v naselju Koseze v Ljubljani že 22 let dela vzgojiteljica Andreja Kancler. "Za to delo moraš najprej imeti otroke rad", pravi. "Biti jim moraš predan, z njimi potrpežljiv, empatičen." Še posebej v aktualnem času, ko je zaradi preseljevanja vse več otrok, ki govorijo tuji jezik in prihajajo iz drugačnih kulturoloških okolij. Še ena sprememba je morda ključna: na splošno je otrok manj. Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je nedavno tudi v naši oddaji 24UR ZVEČER opozoril, da je število vpisanih otrok od lani do letos na državni ravni upadlo za skoraj 3000, število oddelkov v javnih vrtcih pa se je zmanjšalo za 134. 

Upad rodnosti je vladni argument za ukinitev oddelčnih normativov. Državna sekretarka na MVI Janja Zupančič pravi, da je bil normativ mišljen kot izjemna in začasen ukrep, danes pa velja v 67 odstotkih vrtčevskih oddelkov. Po njenih besedah se družba spreminja in z njo tudi vrtci. Projekcije namreč kažejo, da bo čez pet let, ko bo ukinitev fleksibilnega normativa začela veljati, 14.700 prostih mest v slovenskih javnih vrtcih. 

In kaj to pomeni za zasebnike? V preteklih časih, ko so bile generacije številčnejše, so bili še kako zaželeni. Občine, ki so ustanoviteljice javnih vrtcev, so jim zaradi pomanjkanja prostora podeljevale koncesije. Tudi po 1.9.2030, ko bo novela začela veljati, bodo imele škarje in platno v rokah občine, ki se bodo glede na potrebe odločile, ali bodo zasebni vrtec sofinancirale ali ne. Zasebni vrtci pa bodo morali, če bodo sploh želeli zaprositi za koncesijo, spisati svoj program, ki ga bo moral potrditi strokovni svet ministrstva. "Ker imamo koncesijo, moramo izvajati javno veljavni program", pojasnjuje predsednica Združenja zasebnih vrtcev in ustanoviteljica vrtca Bambi Taja Steblovnik. Njen vrtec je podeželski, struktura otrok oziroma staršev pa pestra. Ker imajo več kot štiri oddelke, se zanje tudi po novih pravilih ne bo spremenilo nič. Se pa bo denimo za vrtec Metulj, ki je povsem zasebni. Starši zanj lahko pridobijo subvencijo, po leto 2030 pa bo ta možna le, če bo Metulj prijavil prej omenjeni lasten program. Direktorica Nives Jurman bojazni, da bi se mali zasebni vrtci zapirali, kot opozarja Steblovnik, ne deli in pravi: "Se ne bojim, da ne bi obstali. Mi bomo zagotovo delali naprej." 

Koliko pa stane oskrbnina pri zasebniku in koliko v javnih vrtcih? Kdo določa cene? Kakšna pravila veljajo za ene in druge? In zakaj se novela v nobenem členu ne dotika varstva na domu, čeprav so se ravno tam v preteklosti dogajale nedoumljive nepravilnosti, celo surovo ravnanje z malčki? Nocoj v 24ur Inšpektor

KOMENTARJI (1)

iskriv
08. 11. 2025 15.37
+1
Tako kot zasebne šole , bi morali biti tudi vrtci finančno odvisni samo od staršev in morebitnih donatorjev , nikakor pa na plačilni listi države , niti kot koncesionarja . Če starši smatrajo , da so njihovi otroci več vredni kot ostali in jih vpišejo v zasebne programe naj to tudi plačajo v celoti .
