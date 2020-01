'Jaz bom že nekako, skrbi me za druge'

Novinar Miha Drozg se je ponovno pogovarjal s štirimi akterji, ki so nastopali v naših prispevkih. So se razmere v Sloveniji kaj izboljšale? Kakšni so podatki, statistike, opozorila o revščini? In kaj pravijo delavci in delavke na minimalcih, upokojenke z nizkimi pokojninami, izkoriščani delavci iz tujine ... akterji štirih od naših preteklih zgodb? Nocoj v 24UR Inšpektor torej preverjanje, pregled in nadaljevanje naših preteklih prispevkov, v katerih so o svojem delu, plačilu, življenju in sporočilih politiki govorili ljudje, ki za svoje delo dobivajo nizke dohodke, in v katerih smo opozarjali na položaj revnih upokojencev in razkrivali zgodbe o izkoriščanju delavcev iz tujine.