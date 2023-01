Kaj bi počeli, če bi bil konec tedna dolg tri dni?

Eno takšnih podjetij – 6-urni delovnik imajo že od leta 2018 – je Donar, pohištveno podjetje, ki se je iz proizvajalca in prodajnega zastopnika za pisarniško pohištvo priznanih tujih blagovnih znamk razvilo v ponudnika izvirnih rešitev za opremo delovnih in javnih prostorov. "To je bila motivacija za vse zaposlene, da ostanemo skupaj, da jih obdržimo," pripoveduje solastnik podjetja Matej Feguš . V praksi, pravi, je veliko plusov: "Ljudje so več z družinami, več časa imajo za hobije." Na drugi strani so seveda tudi minusi, še posebej v proizvodnji, kjer v Donarju velja načelo, da delo mora biti opravljeno.

Zaposleni so bolj zadovoljni, lastniki imajo več dobička

Številne raziskave iz drugih evropskih držav na ravni zaposlenih kažejo občutno več zadovoljstva, pripoveduje sociologinja, raziskovalka delovnih razmerij in javnih politik Jana Javornik. "Večja je pripadnost podjetju, lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, zmanjšan stres, predvsem tisti, ki je povezan s prometom in prihodom na delovno mesto." Delavci poročajo o tem, da bolje spijo, da se počutijo bolj zdrave. Nadvse ugodni so tudi podatki na ravni delodajalcev: "Ne samo, da se je izboljšala produktivnost, in sicer ti zaposleni v krajšem času naredijo vsaj enako ali celo več, kot so pred začetkom tega preizkusa. In celo dobiček se jim je povečal."

8-urni delovnik kot standard stoji že zadnjih 100 let, ob tem opozarja vodja naše največje centrale Lidija Jerkič: "Različni delodajalci, to moramo vedeti, imajo različne delovne procese. Izdelujejo različne stvari, zaposlujejo različne skupine delavcev, od nizkoizobraženih do visokoizobraženih. In nekatera podjetja so že pred časom prešla z modela štetja ur na model štetja rezultatov."

OZS: Papir prenese vse

Spreminjanje zakonodaje, ki močno posega v poslovanje gospodarstva, je odgovorna naloga, opozarja predsednik Obrtne zbornice Slovenije Blaž Cvar. V gostinstvu, denimo, bi morali zaposleni zaradi ekstremnega pomanjkanja kadra v tej panogi delati več kot 40 ur tedensko, da bi gostilne, restavracije, hoteli, bari obratovali nemoteno. Zato Cvar: "Sprašujemo se, kako bodo vse te panoge, če jih naštejemo od ene do druge, še konkurirale na trgu tistim nekaterim, ki pa bodo vendarle lahko vpeljale krajši delovni čas."

Minister Luka Mesec odgovarja: "Vsa Evropa, ne samo Slovenija, se sooča s pomanjkanjem kadrov. Jaz mislim, da se bo v tem desetletju narava dela v tem smislu precej spremenila, moramo imeti predvsem odprte glave, ko se pogovarjamo o tem, kako ustvariti udobno okolje za zaposlene."