Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Inšpektor

Kaj pojemo s plastično embalažo?

Ljubljana, 21. 02. 2026 10.00 pred 16 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Tea Šentjurc
Pripravljeni obroki v embalaži

V plastiki je 16.000 snovi, četrtina je strupenih, nevarnih za naše zdravje. Zakaj je pomembno, da riža ne kuhamo v vrečki, kisle hrane ne zavijamo v aluminijasto folijo, vročih jedi ne dajemo v plastiko, ki temu ni namenjena. Nevarne kemikalije se lahko sproščajo še posebej ob segrevanju, dolgotrajnem shranjevanju ali pri mastni in kisli hrani, prav z vsako embalažo pa moramo znati pravilno ravnati.

Embalaža je nujna zaradi mikrobiološke varnosti živil in načeloma naj bi bila vsa embalaža na slovenskem trgu varna. Vendar pa moramo z njo pravilno ravnati in jo tudi pravilno izbirati, pojasnjuje doktorica Milena Horvat z Instituta Jožef Stefan. Na primer, ko kupujemo kislo zelje ali repo.

''To je kislo in če je kislost prisotna, je lahko izločevanje teh substanc iz materiala, v katerem je, toliko večja. In jaz zagotovo ne kupim zelja ali repe, ki je pakiran v plastiki, ampak jo kupim lepo v steklu.''

 Najnevarnejša je plastika, ki pa se nahaja med drugim tudi znotraj pločevink, pokrovov steklenih kozarcev, delikatesnem papirju. Brez plastike zaenkrat ne gre, se ji pa moramo izogibati.

''Zadnje poročilo glede teh plastičnih proizvodov kaže, da je v plastiki približno 16.000 substanc, ki niso vse dodane. Nekatere so nenamensko prisotne, ker so nastale v samem procesu. Kakšne so lastnosti teh substanc, pravzaprav zelo malo vemo. Vemo pa, da je približno 20 do 25 odstotkov teh substanc toksičnih.''

Še posebej se moramo izogibati predpakiranim živilom, ki jih termično obdelujemo v embalaži. Temperatura je namreč ključna za to, da nevarne kemikalije, pa tudi druge snovi prehajajo iz embalaže v hrano.

Konzervirana hrana
Konzervirana hrana
FOTO: Shutterstock

Tveganje narašča pri dostavi kuhane hrane oziroma pri pakirani hitri hrani. Še vroča hrana gre namreč v embalažo, ne vemo, kako z njo rokujejo proizvajalci in dostavljalci ali se je hrana pogrevala v plastiki ali ne. Poleg temperature je pri nekaterih materialih pomembno, ali so v njih zapakirane kisle oziroma mastne sestavine oziroma živila.

Težava strupenih snovi v embalaži je tudi v tem, da so zelo obstojne, bioakumulativne in mobilne. To pomeni, da prehajajo iz embalaže v hrano in iz hrane v naše telo, iz odpadkov pa v naše okolje, v naš vodni krog in prek tega spet v naš organizem in da se nabirajo ter trajno ostajajo v nas in našem okolju.

Najbolje se lahko zaščitimo, če premislimo ali določeno pakirano živilo res potrebujemo. Da nakupujemo s svojo, stekleno embalažo, ko pridemo domov poskrbimo, da živila čim prej preložimo v varnejše posode, ne pogrevamo živil v plastiki ali embalaži s premazi in tudi ne odtajamo v plastiki. In ne uporabljamo poškodovanih teflonskih posod ali plastičnega kuhinjskega pribora.

Več o tem, kje so tveganja največja in kako se jim izogniti pa nocoj v 24UR Inšpektor ob 19.00

Plastična embalaža, posebna embalaža, pločevinke, embalaža za enkratno uporabo, takšna za hitro hrano, pa tudi plastificirana papir in karton lahko vsebujejo bisfenole, mikroplastiko, ftalate, pfase, lepila in druge kemikalije oziroma snovi, ki so našemu zdravju škodljive.

Bisfenol A je hormonski motilec, ki ga povezujejo z razvojem raka, diabetesa in nevroloških bolezni. Najdemo ga v polikarbonatni trdi plastiki in epoksi smolah. Tudi ftalati so hormonski motilci, ki lahko poškodujejo jetra, hormonski in reproduktivni sistem. Uporabljajo se med drugim za mehčanje plastike in so praktično povsod. Gre za kemikalije ki najpogosteje prehajajo iz embalaže v hrano pod visokimi temperaturami. Pfas kemikalije lahko povzročajo dvig holesterola, kronična vnetja prebavil, bolezni ščitnice in različne vrste raka. Zagotavljajo pa odbojnost vode in maščob in jih lahko najdemo v embalaži za hitro hrano, kartonih za pice in v teflonskih posodah.

Niso vse plastike enake. Oznake za plastiko so tiste številke v trikotniku. Številka 1 je relativno varna za enkratno uporabo, ni pa varna za segrevanje. Številka 2 je zelo stabilna, primerna za večkratno uporabo, najboljša izbira za hrano pa je številka 5, ki zdrži tudi toploto. Veliko slabše so številka 3, ki vsebuje ftalate, številka 6 ki lahko sprošča rakotvoren stiren. Preveriti je potrebno tudi oznake za uporabo v mikrovalovki, zamrzovalniku in pomivalnem stroju.

Tea Šentjurc


inšpektor plastika kemikalije embalaža hrana strup živila bisfenol pfas ftalati

Loterija: med matematiko, upanjem in milijoni

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krjola
21. 02. 2026 13.18
sam strup...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543