O naravnih parfumih smo se pogovarjali z Ano Ličino, certificirano aromaterapevtko, ki je znanje o izdelovanju dišav nabirala po vsem svetu. Naravni parfum lahko namreč vsak sam izdela doma. Lahko so alkoholni – za izdelavo teh potrebujete več znanja – ali pa oljni, ki so preprostejši. Ana Ličina nam je pokazala, kako ga izdelati, katere sestavine uporabiti in kaj je bistvo naravnih dišav.

Popoln antipod naravni parfumeristiki je nišna parfumerija, ki vse bolj prodira v svet dišav. To so močni vonji, pogosto spominjajo na dekadenco in lahko marsikoga tudi zmotijo. Nišni parfumi so tako intenzivni zato, ker je zanje potrebnega več parfumskega olja. Znamke širšim množicam še niso tako poznane kot uveljavljeni parfumi znanih oblikovalcev. Naša sogovornika, Maruša in Daniel Zamorano, nišne parfume zbirata. Imata jih nekaj sto. "Ti parfumerji, ki so tudi lastniki znamk, imajo izdelane osnove, ki ustrezajo visokim standardom. Tudi videz parfumov naju navdihuje za to, kaj delati z njimi," pojasnjuje Maruša. Zakonca Zamorano sta namreč hobi spremenila v posel – za butične parfumerije po svetu ustvarjata videovsebine.

Stekleničke omamnih dišav zbira tudi Rihard Knafelj. O parfumih pripoveduje z izbranimi pridevniki, čeprav je vonj verjetno najtežje opisati. "Parfumi so nekaj blazno minljivega. Vsakič, ko odpreš stekleničko, ga je manj, nekoč ga ni več, hkrati pa so na vonj vezani spomini in vemo, da se po vonju spominjamo vseh prijetnih, pa tudi neprijetnih stvari."

Jure Urbančič, dr. med., otorinolaringolog v ljubljanskem UKC, pojasnjuje: "Voh je zelo staro čutilo; če pogledamo nazaj, so imele voh že vrste, ki so bile manj razvite kot človek. Gre za senzorni sistem, s katerim zaznavamo določene molekule, običajno tiste, ki so v zraku. Molekule se v zraku premikajo po prostoru in vstopijo v vohalni organ oziroma nos, natančneje v delu nosu, kjer je vohalni epitel. Tam se molekule najverjetneje topijo v sluzi nad vohalnim epitelom, potem pa s spajanjem z nevroni, s celico, ki skrbi za prvo zaznavanje vonja, sprožijo električni impulz, ki potuje v možgane." A zakaj okolja ne zaznavamo vsi enako, zakaj nam ne dišijo ali smrdijo iste stvari, iste vonjave? "Proces zaznavanja voha je izrazito kompleksen in ni popolnoma jasen. Gre pa za različne nivoje zaznavanja. Eno zaznavanje je kemično, fizikalno sprožanje impulzov, ki se kodirajo v sistem, ampak naši možgani ne razumejo samo električnih impulzov, ampak predvsem pri vohu čutijo oziroma s čustvi ocenjujejo vonj." Vonj torej v nas vedno sproži čustveni odziv.