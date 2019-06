Kako nujno je stanje pacienta? Kako hitro mora biti pregledan?

Kaj sploh je triaža? To ni diagnosticiranje, ampak zgolj določitev nujnosti, prioritete, kako hitro mora biti pacient potem pregledan, pojasnjuje medicinska sestra Inge Vrbovšek iz Zdravstvenega doma Ljubljana (Metelkova), kjer poteka pediatrična nujna medicinska pomoč. Ekipa 24UR Inšpektor je spremljala njihovo delo, s posnetka je jasno, kako je videti triaža. Medicinska sestra na koncu triaže določi, v katero od petih stopenj nujnosti spada oboleli in na podlagi tega podatka je tudi na vrsti za obravnavo. S triažo ugotavljajo, ali je življenje pacienta ogroženo, da mora biti obravnavan takoj, ali je njegovo stanje resno in lahko počaka največ uro, ali njegovo zdravje ni ogroženo in lahko na zdravnika, če je treba, čaka dlje ...

Triaža lahko rešuje življenja. O konkretnih primerih, kako, zakaj je tako pomembna, kakšno je stanje po Sloveniji in kaj bi lahko ali morali izboljšati ... pa jutri v rubriki 24UR Inšpektor v oddaji 24UR.