Kako ostati zdravi, vitalni in gibljivi po 40. letu?

Aleksandra Balmazović, ki jo na naši televiziji spremljamo v seriji Skrito v raju, je v zavidljivi telesni formi. Z rednim gibanjem skrbi za psihofizično kondicijo, ki je pri njenem poslu nujna. Med sprehodom po Golovcu, kjer redno teče, sva se pogovarjali tudi o tem, da je – še posebej po štiridesetem – preprosto treba več napora vložiti to, da je človek umsko in telesno fit.

Mnoge ženske so prepričane, da se kilogrami po 40. letu začnejo kopičiti zaradi hormonskega neravnovesja, a ginekologinja prof. dr. Bojana Pinter pravi, da ni povsem tako. Kilogrami se praviloma naberejo, ker se ženske zaradi predmenopavznih simptomov, kot sta denimo utrujenost in nespečnost, zasedijo. Ko govorimo o previsoki ali pa prenizki telesni teži, je pomembno tudi, kakšen je naš odnos do hrane, razlaga prehranska strokovnjakinja Ajda Strnad: "Mnogi nasedejo mitom, en kup nasprotujočih si informacij o prehrani najdemo, tako da mnogi sploh ne vedo, čemu verjeti." V želji po izgubi kilogramov se nekateri ujamejo v pasti diet, ki se spreminjajo kot moda: včasih je bila moderna ločevalna dieta, potem keto, brazilska, rotacijska dieta, danes jih vse več prisega na prekinitveni post. A prenizek energijski vnos je stres za telo in ga je tudi težko vzdrževati. Strnadova nam je pokazala primer jedilnika za ohranjanje telesne mase za žensko, staro 41 let, visoko 170 centimetrov, z zdravo telesno težo.

Pri ohranjanju vitalnosti in gibljivosti ter psihofizične kondicije svojo vlogo igra tudi genetika, a bistveno pomembnejša je preventiva. To pomeni vzdrževanje telesne teže pod indeksom telesne mase za debelost. Kako izračunamo ITM? Tako da kilograme delimo z višino v metrih na kvadrat. Če je vaš ITM od 18,5 do 25, to pomeni, da imate normalno telesno težo. Indeks pod 18 in pol pomeni nedohranjenost, od 25 do 30 povišano telesno težo, nad 30 pa debelost.

Tako kot pri prehranjevanju tudi pri športni aktivnosti velja zdrav razum. Športna pedagoginja Alenka Ružič Jovović, ki ima avtorski vodeni interdisciplinarni intenzivni trening, pravi: "Nič nam ne pomaga, če smo močni, pa si ne moremo zavezati vezalk ali pa se popraskati po hrbtu, ker smo zategnjeni." Kako torej v tem norem tempu duševno in fizično biti ter ostati čim dlje vitalen, gibljiv in zdrav? Ružič Jovovićeva odgovarja: "V telesu je večina tkiv takšnih, da bolj kot jih uporabljaš, bolj se obnavljajo. In potem so močnejša, bolj funkcionalna."