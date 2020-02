Kako pogosto pa se kvari vaš pralni stroj? Na koliko let zamenjate pomivalca?

Potrošniki, anketiranci na ulicah ... imajo občutek, da se njihovi pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki ... pa tudi druge naprave, ki jih imajo doma, dandanes kvarijo veliko pogosteje, kot so se pred nekaj desetletji: da jim je denimo pralni stroj včasih zdržal dve desetletji, zdaj pa morajo kupiti novega že po nekaj letih, ker se je stari pokvaril, popravilo pa bi bilo skoraj enako drago kot nakup novega.

"Ob nakupu bele tehnike nihče več ne pričakuje, da bo zdržala 30 in več let, kot so znali stari aparati,"pravi Boštjan Okorn, ki se na Zvezi potrošnikov Slovenije ukvarja tudi z gospodinjskimi aparati in s tem, koliko in zakaj se kvarijo."Je pa res, da za belo tehniko danes ne bomo odšteli toliko, kot smo nekoč za te aparate. Danes dobimo v redu stroj za manj kot polovico minimalne plače, včasih pa so stali več plač. Tukaj se vidi, kam je vse skupaj šlo. Proizvodnje je več. Ker je ta cenejša, je jasno, da so vgrajeni slabši materiali, in dovolj je, da odpove le en del, pa imamo težave," med drugim v nocojšnjem 24UR Inšpektor pove Okorn. Kaj še ugotavljajo?

Ekipa 24UR Inšpektor je preverjala, ali je res, da se pralni, pomivalni, sušilni stroji, televizorji, sesalci in druga električna in elektronska oprema kvarijo pogosteje, večinoma po poteku garancij. Kaj pravijo serviserji? Kako je bilo videti servisiranje včasih in kako danes? Kakšne so razlike, v materialih, delovanju, zamenjanih delih, ceni ...? Ali so naprave, ki jih imamo doma, res slabše kot nekoč? So materiali slabši, lažje pokvarljivi? Se jih izplača popravljati?

Med drugim je šla Petra Čertanc Mavsar tudi na Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, kje med drugim testirajo gospodinjske aparate, preden ti gredo na trgovske police po vsem svetu. Kaj so ji povedali tam? Kaj ugotavljajo oni? Tudi o tem, ali so dražji gospodinjski aparati res bolj kakovostni? O pokvarljivosti, popravilih, informacijah, ki so pomembne za potrošnike, pa tudi o okoljskem vidiku te problematike več nocoj v 24UR Inšpektor.

"Veliko se govori o pokvarljivosti," pravi Boštjan Okorn, "ampak popravljivost je šele na 3. oziroma 4. mestu, tudi po raznih raziskavah, kaj si želimo imeti kot potrošniki. Mi si ne želimo imeti izdelkov, ki se kvarijo in jih popravljamo. Želimo imeti izdelke, ki delujejo."