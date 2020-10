Kako rešiti stanovanjske probleme?

"Stanovanjska problematika v Sloveniji: imamo občutno premalo javnih najemnih stanovanj, ponudba ne sledi povpraševanju. Najtežje pridejo do stanovanja mladi, socialno šibki in druge ranljive skupine. Po vsej državi bi po zadnjih ocenah potrebovali 10 tisoč javnih najemnih stanovanj, 600 bivalnih enot in vsaj 500 oskrbovanih stanovanj," ugotavlja v nocojšnjem 24ur Inšpektorju novinarka Maja Sodjas sogovorniki.

Tudi če so mladi zaposleni, pridejo izjemno težko do stanovanja brez pomoči staršev. Cene nepremičnin na trgu še kar rastejo in ta hip nič ne kaže, da bodo padle. Tržne najemnine so se zaradi koronakrize nekoliko znižale, a so za mnoge še vedno previsoke, nedosegljive. Rešitev je torej več javnih najemnih stanovanj, ki naj bi jih država zagotovila tudi s popravki stanovanjskega zakona. A Slovenija potrebuje stanovanjsko reformo, kar pa novela stanovanjskega zakona ni.

"Država se dela nemo, slepo, gluho in vsi tisti, ki opozarjamo– zelo dobronamerno – v želji, da bi dočakali razvojno politiko, smo moteči," pravi Joža Aljančič, upokojena sodnica, ki je v okviru Združenja najemnikov nudila brezplačno pravno pomoč tistim, ki so se kot najemniki znašli v stiski. Že leta opozarja na stanovanjsko problematiko in je kritična do vseh popravkov zakona, ki so jih uvedle vlade od leta 2003 naprej, ker da slovenska stanovanjska politika ni razvojna, pač pa 'zavožena' in razdiralna.

Stanovanjska problematika je še eno področje, ki se ga naša država loteva parcialno, z manjšimi popravki, ki morda res rešujejo tisto, kar je najbolj pereče, a še zdaleč ne celostno, sistemsko in z dolgoročnimi ukrepi, ki so nujni, ugotavljamo v rubriki 24ur Inšpektor. Kje so torej rešitve? Šef republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remecpravi, da je med drugim "vsekakor nujen davek na nepremičnine, ki bo bistveno spremenil razmere na trgu".Verjame, "da bo potem vsak razmislil, ali bo imel prazno stanovanje ali ne. Drugo pa, da se zniža davek na najemnine in da bo večji red, kar pomeni, da bodo vsi prijavili najemne pogodbe in plačali davke."To področje naj bi z novelo zakona uredila predvidena agencija za najemno posredovanje pod okriljem stanovanjskega sklada. Ta ukrep toplo pozdravlja Richard Sendiz Urbanističnega inštituta. "To je ukrep, za katerega upamo, da bo pripomogel k temu, da bo več lastnikov, ki bodo ponudili svoje kapacitete, saj vemo, da jih je precej. Ko gledate statistiko, je kar 21 odstotkov stanovanj nenaseljenih." Nekaj je res praznih, nekaj pa je praznih le na papirju. Veliko se oddaja na črno, da bi se izognili davku.