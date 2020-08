Kako se spreminja življenje v Jadranskem morju?

Jadransko morje je polzaprto, pretežno plitvo, majhno v primerjavi s svetovnimi morji in oceani, a hkrati - z gospodarskega, prometnega in ekološkega vidika - izjemno pomembno. V Jadranskem morju živi "neka ocena je okoli 5500 vrst, v slovenskem delu Jadrana imamo okoli 2260 vrst, kar je veliko glede na malo morje. V Jadranu živi 444 vrst rib, 223 v slovenskem morju," razlaga Lovrenc Lipej. A skozi čas se življenje v Jadranu spreminja. Nekatere vrste so iz Jadranskega morja izginile, druge so prišle. Hrbtno sploščen morski pes denimo, dve vrsti takšnega morskega psa, ki sta tu živeli pred več kot sto leti - obe vrsti sta iz Jadrana izginili.

Morski travniki in alge so pomembni, poleg planktona so prva stopnica v prehranjevalni verigi, pojasni Robert Turk. Če jih nimamo, je manj kisika, manj porabe hranilnih snovi, manj skrivaliišč za ribe. Kaj se dogaja z morskimi travniki? O tem v 24UR Inšpektor nocoj v oddaji 24UR. Katera včasih zelo razširjena alga je izginila iz Jadrana? Tudi o tem nocoj.

Hkrati pa v Jadransko morje prihajajo vedno nove, tujerodne vrste, tudi invazivne. Najdejo se, pravi Lipej celo akvarijski organizmi, ki bi se lahko razširili in povzročali precej težav - takšnih primerov je v drugih morjih veliko. Veliko novih organizmov pride tudi z ladjami z balastnimi vodami, nekatere pa predvsem zaradi naraščanja temperatur v Jadranskem morju. "To so vrste, ki jih povezujemo s procesom tropikalizacije, to pomeni, da se zaradi višjih temperatur pojavljajo vrste v našem morju, ki se prej niso. Prišlo je do padca te temperaturne bariere in imamo nekaj takih vrst." En takšen primer je skakavka. V akvarijih jo imajo ponavadi samo, ker je tako agresivna, da grize vse ostale ribe. A z njenim prihodom v Jadran vse pogostoje prihaja tudi njen plenilec - morski pes mako.

Že leta pa slabo voljo kopalcem povzroča veliki želatinozni zooplankton. Razmožujejo se izjemno hitro - v enem dnevu izleže ena tudi do 8000 jajčec - ustrezajo ji visoke temperature. Ni nevarna, nima ožigalk, zato ne opeče, je pa, ko preplavi morje, plavanje v njem neprijetno. Prvič so jo v našem morju opazili leta 2005. Domneva se, da je prišla z balastnimi vodami, z ladjami. Velik problem imajo z njo ribiči. Tudi o rebračah govorijo nocoj znanstveniki iz Slovenije in Hrvaške.