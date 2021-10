Kako so si Danci priborili svobodo?

Na Danskem je cepljenih 100 odstotkov zdravstvenih delavcev, prav tako so cepljeni vsi stanovalci domov za starejše in vsi starejši od 70 let. Polno cepljenih je 95 odstotkov odraslih, kar je bistveno več od povprečja Evropske unije, ki znaša 74 odstotkov. Slovenija je s 57 odstotki polno cepljenih odraslih daleč zadaj.

Zakaj se je torej za cepljenje odločilo 95 odstotkov polnoletnih Dancev in kako so na Danskem ukinili vse ukrepe za zajezitev covida-19? Je ob visoki precepljenosti mogoče s to boleznijo normalno živeti? Novinarka Špela Lobe in snemalec Aljaž Anžič sta za 24UR INŠPEKTOR odletela na Dansko in preverila, ali je življenje na Danskem res spet takšno kot pred epidemijo in kako o vladnih ukrepih in cepljenju razmišljajo Danci. Maske so padle Zaščitno masko in potrdilo o cepljenju sta s snemalcem pospravila na letališču v Københavnu . Na Danskem so maske padle povsod – v trgovinah, javnem prometu, taksijih. "Želel sem se cepiti, cepljenje je zelo varno," pove eden od taksistov v mestu.

icon-expand Na Danskem so maske padle povsod. FOTO: POP TV

Mask ne nosijo niti v cepilnih centrih niti v bolnišnicah. "Ko smo sneli maske, smo se bali, da bi se na oddelkih pojavili kakšni izbruhi, čeprav smo vsi cepljeni, a jih doslej ni bilo," pove Nicolai Haase, zdravnik intenzivist iz univerzitetne bolnišnice Rigshospitalet v Københavnu. V cepilnih centrih ne nosijo mask niti tisti, ki se prihajajo cepit, niti zdravniki in medicinske sestre. Dolge vrste čakajočih so ob visoki precepljenosti preteklost. "Danci tradicionalno zelo zaupajo cepljenju in podpirajo programe cepljenja. To je znak dobrega sodelovanja med danskim ministrstvom za zdravje, vlado in regionalnimi oblastmi. Ljudje nam zaupajo," na vprašanje, kako so prepričali ljudi, da so se množično cepili, odgovori vodja cepilnih centrov v Københavnu, Helene Bliddal Dossing. Skoraj nihče ne pozna ljudi, ki se niso odločili za cepljenje

icon-expand Kako je danska vlada ohranila tradicionalno zaupanje tudi v kriznih časih? FOTO: POP TV