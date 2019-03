Kako uničujemo dediščino

Ta na Gosposki je praskanka, razlaga ob žalostnih ostankih slikarije novinarki 24UR Inšpektor Tini Kristan restavrator konservator mariborskega zavoda za varstvo kulturne dediščine Bine Kovačič.

A to nikakor ni edini primer vandalizma, brezbrižnosti in namernega ali nenamernega uničenja kakšne umetnine ali kulturne dediščine ... Že samo v Mariboru je podobnih primerov kar nekaj, pravi Kovačič in našteje še: skulpturo Slavka Tihca, ki je bila v nekdanjem kinu Gledališče, fontano Luja Vodopivca pred nekdanjim hotelom Slavija, kiparsko kompozicijo Marjana Dreva pred Rakuševim trgom. "Vse te skulpture so izginile iz mesta in zavesti Mariborčanov. Vemo, kje so. So deponirane, a je do njih popolnoma brezbrižen odnos."

"Imeti denar še ni pogoj, da razumeš umetnost in estetiko, to je pa problem – ko denar omogoča tovrstnim osebkom, da posiljujejo s svojo neestetiko in kičem soljudi,"pravi Kovačič.

In prav o uničevanju kulturne dediščine bo govor v jutrišnjem 24UR Inšpektor. Zakaj in kako pustimo, da propada in kje vse so težave. Pri lastnikih, rigidnosti varovanja, je premalo svetovanja, premalo zavedanja? Videli boste primere dobre prenove starih stavb in primere slabe prenove ali celo uničenja. Zakaj nekatere stavbe znamenitih arhitektov še niso zaščitene? Jutri v 24UR Inšpektor.