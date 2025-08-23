Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Kako varni so naši mostovi?

Ljubljana, 23. 08. 2025 08.47 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Miha Drozg
Komentarji
6

V Sloveniji je samo na državnih cestah in avtocestah več kot 1400 mostov in viaduktov. Pred desetletjem so zazvonili alarmi: strokovnjaki so ugotovili, da je stanje nekaterih tako slabo, da za voznike niso več varni, zato so jih zaprli oziroma omejili promet. Pa danes?

Koliko mostov je v slabšem stanju in jih bo treba prenoviti ali zgraditi nove? Kako takšne objekte sploh pregledujejo? Kako je z mostovi na občinskih cestah, za katere ni natančnih in celovitih evidenc? O tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.

Ali je kaj trden most?

Mostove je treba redno in temeljito pregledovati, pojasnjuje dr. Maja Kreslin z Oddelka za konstrukcije Zavoda za gradbeništvo Slovenije. Jeklene in lesene vsako, ostale vsaki dve leti. "Zakaj je to pomembno? Te informacije so ključne za optimalno upravljanje s prometno infrastrukturo. Poleg tega imamo pravilnik, ki zahteva od nas, da mostove pregledujemo. Mostove pregledujemo v skladu s tem pravilnikom in v skladu z določili, ki jih ima posamezni upravljalec; za avtoceste je to Dars, za mostove na glavnih in regionalnih cestah je to Direkcija za infrastrukturo, za občinske mostove pa občine."

V kranjski občini, kjer je kar 76 mostov, daljših od treh metrov, tovrstnih konstrukcij več kot pol stoletja ni podrobneje pregledoval nihče. Pred štirimi leti pa so to spremenili, pojasnjuje kranjski župan Matjaž Rakovec. "Trenutno smo jih pregledali že 42. Letos še 15 in potem prihodnje leto do konca." Kar nekaj mostov so doslej tudi prenovili. "Največja obnova je bila na Ljubljanski cesti, to je bil zahteven projekt, ker smo tudi nov podvoz uredili. Potem smo morali urediti nov most pri Ilovki čez Rupovščico. Naredili smo tudi nov most čez Rupovščico pri izlivu v reko Kokro. Za drugo leto imamo pa načrt, da naredimo nov most na Kokrici čez Rupovščico in nov most pri Bobovških jezerih. Skupaj z Darsom bomo pa morali obnoviti tudi nadvoz nad avtocesto pri Britofu."

Pred desetletjem so začeli občinske mostove sistematično pregledovati tudi v Kamniku, pripoveduje Matjaž Srša z Oddelka za gospodarske dejavnosti Občine Kamnik. "Najeli smo Zavod za gradbeništvo in se dogovorili za pregled vseh mostov. Tako smo dobili sliko stanja, v kakšni kondiciji so mostovi. Ugotovili smo, da je več kot 50 odstotkov mostov v zelo dobrem stanju, 20 odstotkov mostov oziroma 13 objektov pa je v kritičnem ali slabem stanju. In to je bila podlaga za strateško načrtovanje tako izvedbe kot tudi financiranja. Pripravili smo plan in začeli z leti sistematično izvajati sanacije in tudi zamenjave najbolj kritičnih mostov."

V Mariboru občina bdi nad Glavnim, Titovim in spodnjo etažo Dvoetažnega mostu. Njihovo stanje, priznava Andraž Mlaker, vodja Urada za komunalo, promet in prostor, ni optimalno. "Kar se tiče Glavnega mostu, nam situacija kaže, da je primeren še za dinamično obtežbo za naslednjih 130 let, pri čemer bomo vseeno morali načrtovati določene ukrepe obnove kamnitih podpornikov, ureditve hidroizolacije, odvodnjavanja, diletacij in samih zapor. Bolj intenzivne ukrepe pa predvidevamo na Titovem mostu, ki potrebuje precej obsežno obnovo." V sodelovanju z Darsom načrtujejo tudi obnovo Dvoetažnega mostu. 

Kakšno je stanje vseh občinskih mostov v Sloveniji, povsem zanesljivo ne ve nihče. Odvisno je od občine do občine, pojasnjuje dr. Kreslin. "Odvisno je od tega, koliko financ in znanja imajo na občinah, da se tega lotevajo. Obstajajo občine, ki imajo primerljive sisteme s tem na državnih cestah. Zbirajo torej podatke, v kakšnem stanju so mostovi, kakšne ukrepe morajo narediti. Na žalost so pa tudi občine, ki ne vedo niti, koliko mostov imajo."

Kakšno pa je stanje 1399 državnih mostov, nad katerimi bdi Direkcija za infrastrukturo? Koliko mostov morajo nujno prenoviti? Kako je z viadukti in nadvozi, ki so v pristojnosti Darsa? Na katerih odsekih avtocestnega križa v prihodnje načrtjujejo obsežne obnove, ki bodo spet povzročile dolge zastoje in nepopisno gnečo? Tudi o tem nocoj v rubriki 24UR Inšpektor.

Mostovi
Mostovi Infrastruktura Ceste most inšpektor
Naslednji članek

Evropa obeležuje dan spomina na žrtve totalitarnih režimov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
23. 08. 2025 09.30
Oni proti grižam je najboljši zgleda kot viseči most iz vrvi
ODGOVORI
0 0
PinkFrižider
23. 08. 2025 09.15
-3
Če obstaja tank s težo ki je manjša od nosilnosti mosta je most nevaren. V nasprotnem primeru je most varen.
ODGOVORI
0 3
EU Dig. Cenzura
23. 08. 2025 09.10
+2
Vsi mostovi v Sloveniji so varni, dokler se nic ne zgodi. Papir vse prenese
ODGOVORI
2 0
cantbeatme
23. 08. 2025 09.07
+1
Samo tele nadvoze na avtocesti (Vrhniški klanec proti izvozu Logatec )poglejte. Vedno ko se peljem pod njim, pričakujem da se bo "sesu"
ODGOVORI
1 0
Artechh
23. 08. 2025 08.56
+2
Mostovi so poleg vlakov zelo primerni za samomore. O katerih se ne poroča in vzroke ignorira. Ko pa sicnejo enega mafijca pa cel medijski rompompom za klike. Bruha se mi.
ODGOVORI
2 0
96bimBo
23. 08. 2025 08.52
+2
Mostovi so splošno nevarni.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110