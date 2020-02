Kakšna javna stranišča imamo v Sloveniji?

Novinarka Tanja Volmut je stanje stranišč preverjala po vsej Sloveniji. In čeprav bi marsikdo pomislil, da so najbolj umazana in neurejena ob avtocestah ali pa na različnih postajah, je ugotovila, da so bila dejansko v najslabšem stanju, najbolj nečista večinoma tista v trgovskih središčih. Na nekaterih drugih lokacijah, na katerih stranišča veljajo za pregovorno umazana, pa se je izkazalo obratno, - da so bila stranišča primerno urejena in čista.

Ta tema je zelo pomembna tudi zaradi javnega zdravja. Za jutrišnji 24UR Inšpektor tako med drugim govorijo tudi predstavniki inšpekcije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In kje smo v primerjavi s tujino? Kaj pravijo turisti? Celoten 24UR Inšpektor si oglejte jutri v oddaji 24UR.