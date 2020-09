Kakšne maske uporabljate?

Naj bo jasno – vsaka maska je boljša kot nič. A vendar so nekatere boljše, kakovostnejše, bolj ščitijo kot druge. Maske nosimo, da zaščitimo sebe, predvsem pa, da zaščitimo druge okrog sebe. V rubriki 24ur Inšpektor smo pregledali maske glede na različne parametre – cene, filtracijske sposobnosti, materiali, zaščita, ki jo nudijo ... Kako se torej različne maske razlikujejo po kakovosti? Kje jih kupiti, kako prati? Na kaj biti pozorni? To boste videli jutri v rubriki 24ur Inšpektor v oddaji 24ur.

Med drugim smo pri znanstvenikih preverili tudi, kaj se dogaja s kirurško oziroma takoimenovano medicinsko masko (to so maske, ki jih večina med nami najpogosteje nosi), če jo operemo. Mnogi namreč te kirurške maske operejo, da jih lahko tako nosijo dlje časa oziroma večkrat. DoktoricaAndreja Jelen z Inštituta Jožef Stefan je zato ugotavljala, kaj se zgodi z medicinsko masko in nanodelci, potem ko jo operemo v stroju na 60 stopinjah. Pravi: "Meritve so pokazale, da kirurške maske lahko zadržijo 99 odstotkov delcev, ko so enkrat oprane, pade ta odstotek na 95-90, ko so dvakrat oprane, pa pade na 78 odstotkov".

Morfološke spremembe zaradi pranja pri tem materialu, ki je v takoimenovanih medicinskih ali kirurških maskah, je novinarki Petri Čertanc Mavsar pokazala pri veliki povečavi, kar si lahko ogledate v spodnjem videu.

Kako pa se obnašajo različne vrste blaga, ki ga uporabljamo za takoimenovane pralne maske? Kakšne so izkušnje tistih, ki šivajo maske, in kaj pravijo strokovnjaki, pa kakšne teste so še delali slovenski znanstveniki in znanstvenice na maskah za splošno uporabo ... vse, kar vam v naslednjih tednih in mesecih lahko prav pride pri nakupu ali šivanju mask ... jutri v rubriki 24ur Inšpektor.