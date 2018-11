Več kot 86 tisoč slovenskih otrok obiskuje vrtec. Kakšni so slovenski vrtci? So kakovostni, varni? Kako pomembno je zaupanje vzgojiteljem? Bo otrok bolj napredoval v domačem okolju ali v varstvu, s sovrstniki? So javni vrtci boljši ali slabši od zasebnih? To so vprašanja, s katerimi se soočajo vsi starši.

Po vsej Sloveniji je 430 vrtcev, od tega je 94 zasebnih. Uradno je tudi več kot 300 tako imenovanih varuhov na domu, nihče pa ne ve, koliko jih to dejavnost opravlja na črno. Inšpektorjev, ki bi nadzorovali, pregledovali, skrbeli za red, pravilnost, dosledno izvajanje ukrepov pa je zgolj devet. Prijav dobijo vsako leto več. Po organiziranosti je naša predšolska vzgoja primerljiva s tisto v nordijskih državah. Številne raziskave kažejo, da so naši vrtci kakovostni, pravijo strokovnjaki. Imate otroka v vrtcu? Javnem vrtcu ali zasebnem? Ga morda varuje varuška na domu? Registrirano varstvo ali na črno? Ali pa se varuje pri starih starših? Mesec dni po aferi Kengurujčki, z distanco, smo pogledali, kakšni so slovenski vrtci. Kakšna je njihova kakovost, kaj je za pohvaliti, kaj bi lahko izboljšali? In vse, kar morajo vedeti starši, skrbniki, varuške ... Vse to nocoj v 24UR Inšpektor. 24UR Inšpektor: Vrtci v Sloveniji FOTO: POP TV