Kam s kosovnimi odpadki?

Pravilneje kot bomo ločevali odpadke, tudi kosovne, nižje bodo komunalne položnice. Še vedno pomešamo namreč preveč stekla, ogledal, nevarnih snovi in še posebej baterij, ki predstavljajo veliko nevarnost. Najučinkoviteje je, če odpadke sami pravilno ločimo in brezplačno odpeljemo v zbirni center, najbolje pa, če je odpadkov sploh čim manj. Kosovni odpadki, ki res ne najdejo druge poti končajo v predelavi v gorljivi frakciji in pri tem je največ – vzmetnic.

Če ste kdaj prenavljali stanovanje ali hišo, praznili podstrešje ali klet, ste se zagotovo morali spopasti z obilico odpadkov. Marsikdo bi pomislil, da se lahko enostavno naroči zabojnik za kosovne odpadke, res da to stane nekaj sto evrov, pa je problem rešen. Vendar temu ni tako, če zabojnik za kosovne odpadke napolnili z različnimi odpadki ga enostavno ne bodo odpeljali. Če najamemo obrtnike za večja gradbena dela, morajo izvajalci poskrbeti tudi za ustrezno odstranitev gradbenih odpadkov, ko pa manjša dela opravljamo sami, so tudi odpadki naša odgovornost. In najučinkoviteje je, če odpadke sami pravilno ločimo in odpeljemo v zbirni center. Odlaganje odpadkov v zbirnih centrih je namreč popolnoma brezplačno za prebivalce občine v kateri je center.

Po zadnjih izračunih v sloveniji nastane približno 28 kilogramov kosovnih odpadkov na prebivalca na leto. Od tega največ oblazinjenega pohištva, vzmetnic, pohištva ter bele tehnike in televizorjev. Če nimamo časa, ali dovolj ljudi, ki bi nam pomagali, lahko najamemo tudi kakšno zasebno podjetje. Za izpraznitev na primer ene manjše kleti, kjer so stara oblačila, steklo, stari krožniki, nekaj elektronike, nekaj starega pohištva boste odšteli okoli 300 evrov. Vendar pozor, če ne gre za pooblaščenega izvajalca oziroma izvajalca z licenco, je to nezakonito. Vedno pa je najbolje, če je odpadkov že v osnovi čim manj, če lahko stvari dobijo novo življenje. Kosovne odpadke lahko bodisi obnovimo, prenovimo, podarimo ali predelamo. Vendar mnogi za kaj takega nimajo znanja, časa ali volje. Vedno pa se lahko obrnejo na katerega od Centrov ponovne uporabe. Pri kakšnem starejšem pohištvu se da marsikaj, včasih sploh ni veliko dela.

