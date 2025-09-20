Kam s kosovnimi odpadki?

Če ste kdaj prenavljali stanovanje ali hišo, praznili podstrešje ali klet, ste se zagotovo morali spopasti z obilico odpadkov. Marsikdo bi pomislil, da se lahko enostavno naroči zabojnik za kosovne odpadke, res da to stane nekaj sto evrov, pa je problem rešen. Vendar temu ni tako, če zabojnik za kosovne odpadke napolnili z različnimi odpadki ga enostavno ne bodo odpeljali.
Če najamemo obrtnike za večja gradbena dela, morajo izvajalci poskrbeti tudi za ustrezno odstranitev gradbenih odpadkov, ko pa manjša dela opravljamo sami, so tudi odpadki naša odgovornost. In najučinkoviteje je, če odpadke sami pravilno ločimo in odpeljemo v zbirni center. Odlaganje odpadkov v zbirnih centrih je namreč popolnoma brezplačno za prebivalce občine v kateri je center.
Po zadnjih izračunih v sloveniji nastane približno 28 kilogramov kosovnih odpadkov na prebivalca na leto. Od tega največ oblazinjenega pohištva, vzmetnic, pohištva ter bele tehnike in televizorjev.
Če nimamo časa, ali dovolj ljudi, ki bi nam pomagali, lahko najamemo tudi kakšno zasebno podjetje. Za izpraznitev na primer ene manjše kleti, kjer so stara oblačila, steklo, stari krožniki, nekaj elektronike, nekaj starega pohištva boste odšteli okoli 300 evrov. Vendar pozor, če ne gre za pooblaščenega izvajalca oziroma izvajalca z licenco, je to nezakonito.
Vedno pa je najbolje, če je odpadkov že v osnovi čim manj, če lahko stvari dobijo novo življenje. Kosovne odpadke lahko bodisi obnovimo, prenovimo, podarimo ali predelamo. Vendar mnogi za kaj takega nimajo znanja, časa ali volje. Vedno pa se lahko obrnejo na katerega od Centrov ponovne uporabe. Pri kakšnem starejšem pohištvu se da marsikaj, včasih sploh ni veliko dela.
Če se stvari le da popraviti, jih popravijo in potem ponudijo v prodajo, pojasnjuje direktorica Marinka Vovk, pionirka vzpostavljanja sistema ponovne uporabe v sloveniji. ''Mi imamo v mreži centrov ponovne uporabe dejansko poslovni model, da en del stroškov krijemo iz tega, kar se proda.'' S tem delno pokrijejo tudi plače zaposlenih, med katerimi je več kot 95 odstotkov težje zaposljivih. Gre za okoljsko in socialno odgovoren poslovni model.
Organizirajo tudi dogodke, ko lahko ljudje pridejo in prinesejo svoje obrabljene ali pokvarjene stvari in jih sami popravijo. ''Marsikdo pride zavese zarobit, take male stvari, šivalni stroj je in se lahko naredi marsikaj. Če je kaj manjšega tudi mi naredimo, ampak želimo da se ljudje naučijo,'' pojasnjuje Marinka Vovk.
