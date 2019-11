Kam z oblekami, ki jih ne potrebujete?

O tem, kakšne vse so možnosti, kam lahko grejo vaša oblačila, bomo govorili v jutrišnjem 24ur Inšpektor. Novinarka Petra Čertanc Mavsar je preverila, kaj najpogosteje naredimo z oblačili, ko jih ne potrebujemo več, in kje potem končajo.

Ena od možnosti so humanitarne organizacije, kjer jih lahko dobijo ljudje, ki oblačila potrebujejo. Tako na Rdečem križu kot na Karitasu poudarjajo, da je humanitarna pomoč ustrezna le takrat, ko ponudimo to, kar nekdo potrebuje. In da je treba paziti, da pomoči potrebnim ljudem ne dajemo oblačil, ki jih še dodatno zaznamujejo. Torej: povsem uničena, prestara, zapackana ... oblačila, tudi če ne vemo, kam z njimi, niso primerna humanitarna pomoč."Zelo pazimo, da damo prosilcem naprej oblačila, ki jih ne zaznamujejo, ki bi jih tudi sami še nosili. Poskušamo s temi oblačili ohraniti dostojanstvo ljudi, ki so v stiskah, zato je dobro, da dobijo včasih novejša oblačila, sodobnejša," pripoveduje Jože Kern s Karitasa.

Nekateri namreč "počistijo" svoje omare in ne premislijo, katero oblačilo je še primerno za humanitarno pomoč in katero ne. Kaj narediti s temi, ki niso več primerna? Tudi o tem bomo govorili jutri v 24ur Inšpektor.

Ni pa res, da na Rdečem križu sprejemajo le oblačila, ki so bila predhodno v čistilnici. To ne drži. Drži pa, da morajo biti oblačila, če naj jih dobi pomoči potreben človek, oprana, ne pa umazana. ekateri še vedno puščajo škatle oblek kar pred vrati Rdečega križa, na dežju in vlagi ... Vedno jim primanjkuje primernih moških in otroških oblačil in obutve, posteljinin in brisač.

Več o rabljenih oblačilih, o naših (pre)polnih omarah, o oblačilih, ki jih želimo darovati, o tem, kam z oblačili, ki jih ne nosimo več, o tem, zakaj so v povprečju oblačila danes slabše kakovosti kot nekdaj in kaj pomeni to za okolje ... jutri v 24ur Inšpektor.