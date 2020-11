Kam z odsluženimi mobilnimi telefoni, prenosniki, tablicami?

Kaj torej storiti z odsluženimi elektronskimi napravami? Kje in kako te odpadke zbirajo, predelujejo, reciklirajo? In kako količino teh odpadkov v prihodnje zmanjšati?

V Sloveniji smo lani smo zbrali slabih sedem kilogramov odpadne električne in elektronske opreme na prebivalca, skupaj več kot 14 tisoč ton. A tovrstnih odpadkov je še veliko več – pogosto se nam namreč leta in leta valjajo po predalih, v omarah in kleteh.

Ker gre za specifične, pogosto nevarne odpadke, je zelo pomembno, da odpadno elektroniko odvržemo na pravo mesto, nikakor ne med mešane komunalne odpadke. To nam pove poseben znak, prečrtan smetnjak, ki mora biti natisnjen bodisi na sami opremi bodisi na embalaži.

Kot za 24UR Inšpektor pojasnjuje Emil Šehić, direktor ene od petih družb, ki v Sloveniji skrbijo za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, je med e-odpadki vse več zabavne elektronike in računalniške opreme. "Vidimo, da se ne množijo le sesalci, mikrovalovke in razni stari telefoni; tukaj so tudi igrače, mobilni telefoni, tipkovnice, miške. Vedno več je računalniške opreme, ki tudi hitreje zastara."

Odpadno elektroniko lahko oddate na zbirnih mestih izvajalcev lokalnih javnih služb, v centrih za ravnanje z odpadki. Prevzemajo in zbirajo jih v trgovinah z električno in elektronsko opremo, odnesete jih lahko k telekomunikacijskim podjetjem. Po vsej Sloveniji pa je tudi 700 zbiralnikov, kamor lahko odvržete manjše gospodinjske aparate.

A zaskrbljujoče je tudi to, da v Sloveniji – glede na količine, ki se znajdejo na trgu – zberemo le približno 40 odstotkov e-odpadkov, kar pomeni, da 60 odstotkov pristane nekje drugje. Bodisi jih torej še vedno hranimo doma, bodisi jih prestrežejo tisti, ki skušajo priti do dragih kovin ali te naprave preprodati, bodisi končajo nekje na odlagališčih v tujini. Šehič pojasnjuje: "Pri enem delu gre za odstranjene vredne komponente v tovrstnih odpadkih, drug del predstavljajo še delujoči aparati, ki grejo v ponovno uporabo. Pri tretjem delu gre dejansko za odpadke, za te pa težko zasledujemo, ali so bili obdelani skladno z evropskimi merili in standardi. Precejšen del tega seveda roma v tujino."

V 24UR Inšpektor zato nocoj tudi o tem, kje konkretno končajo elektronski odpadki in kakšne so razmere na smetiščih elektronske opreme v Afriki in Aziji. Pa tudi o tem, kako količine odpadne elektronike v prihodnje zmanjšati.