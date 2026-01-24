Naslovnica
Kaos v krožiščih: zakaj vozniki množično delajo napake?

Ljubljana, 24. 01. 2026 07.13 pred 1 uro 2 min branja 37

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
Krožno krožišče

So prometne ureditve res logične? Jim vozniki znamo slediti? V povprečju dnevno opravimo 32 kilometrov, več kot 80 odstotokov vseh poti z osebnim avtomobilom. Sodobna prometna infrastruktura naj bi odpuščala napake, ne more pa nadomestiti zbranega voznika.

Slovensko cestno omrežje je gosto in raznoliko. Na približno 6000 kilometrih državnih cest je več kot 15.000 križišč in več kot 500 krožišč, skupaj z občinskimi pa jih je še precej več. Krožišča, ki jih pred 30 leti v Sloveniji skoraj nismo poznali, so danes postala ustaljena prometna praksa. Prometna stroka jih praviloma ocenjuje kot varnejša in pretočnejša od klasičnih križišč – a le, če jih vozniki uporabljamo pravilno.

Prav tu se začne težava. Enopasovna krožišča večini voznikov še ne povzročajo večjih težav, precej več zmede pa nastaja pri dvopasovnih in zlasti pri tako imenovanih turbo krožiščih, ki jih je vse več. Ta s fizičnimi ločitvami onemogočajo menjavanje pasov, zato zahtevajo pravilno razvrščanje že pred vstopom. 

Z inštruktorjem varne vožnje smo na terenu opazovali vožnjo voznikov. Večina napak se zgodi ravno zaradi napačnega razumevanja pravil ali slabe postavitve pred krožiščem. Frustracije voznikov in čakanje v kolonah, zlasti v prometnih konicah, pogosto vodijo v zavestne prekrške – in s tem v nevarne situacije.

Poleg krožišč, ki so si med seboj različna, se vozniki, opozarjajo inštruktorji, težje spoprijemajo tudi z zavijanjem v levo in potekom glavne ceste.

Kako pozorni smo vozniki?

Tudi najbolj premišljena prometna ureditev ne more nadomestiti zbranega voznika. Kako pozorni smo v resnici? Kam gledamo med vožnjo? Ali sploh zaznamo prometne znake, druge udeležence in morebitne nevarnosti?

S pomočjo posebnih očal, ki sledijo pogledu voznika, so strokovnjaki analizirali, kako različni motilci vplivajo na zaznavanje v prometu. Rezultati niso presenetljivi, so pa zaskrbljujoči. Nastavljanje navigacije, klimatske naprave ali radijskih postaj že za nekaj sekund odvrne pogled s ceste. Na avtocesti ali v urbanem okolju pa so lahko tri sekunde dovolj, da spregledamo ključno informacijo.

Ceste, ki odpuščajo napake

Prometna infrastruktura se danes razvija v smeri tako imenovanih odpuščajočih oziroma predvidljivih cest. Gre za koncept, po katerem je cestni sistem zasnovan tako, da upošteva možnost človeške napake in jo – kolikor je mogoče – ne kaznuje z najhujšimi posledicami. Krožišča namesto križišč, jasnejša signalizacija, fizične ločitve pasov, blažilniki trkov in varnejše ograje.

Toda strokovnjaki opozarjajo: tudi najbolj berljiva infrastruktura ne more preprečiti vseh nesreč. Še posebej nevarne ostajajo vožnje v napačno smer na avtocestah in hitrih cestah, kjer so hitrosti višje, posledice pa pogosto tragične.

24ur Inšpektor tokrat o pasteh prometne signalizacije in infrastrukturi, ki naj bi nam v prihodnje olajšala vožnjo.

Inšpektor Petra Čertanc Mavsar
FOTO: Petra Čertanc Mavsar


inšpektor ceste krožišča

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
detect
24. 01. 2026 08.33
pa tudi veliko dragih avtomobilov sploh nima žmigavcev, res čudno.
Odgovori
0 0
NeXadileC
24. 01. 2026 08.32
Krožišča so sicer fantastična rešitev. Majhna krožišča, z enosteznimi izhodi, ne bi smela imeti dvostezne vhode, a tista z dvisteznimi izhodi, bi lahko imela ovire, ki usmerjajo promet v prave steze, kar je v bistvu centrifuga. Na insustrijski obvoznici v Kopru, so rešitve pravilno izpeljane.
Odgovori
+2
2 0
Chrome
24. 01. 2026 08.30
Mene najbolj pogreje, ko nekdo potrebuje polovico krožišča da zapelje notri. Potem pa čakaš in čakaš, da se zvezde poklopijo 🤣. To mora biti dinamika, kot zadrga.
Odgovori
+1
1 0
juventina10
24. 01. 2026 08.27
opozorila bi na šoferje avtobusov in kamionov.ko se vključujejo v krožišče največkrat izsilijo prednost,v smislu močnejšega.velikokrat sploh ne pogledajo na levo,samo gas in ravno.
Odgovori
+2
3 1
SDS_je_poden
24. 01. 2026 08.32
Edino kar lahko narediš je, da si previden/na. Na njih ne moreš vplivat, lahko pa nase. Vprašaj se, ali vem, kako se vozi skozi krožišča in ali res tako tudi vozim?
Odgovori
0 0
Patriot79
24. 01. 2026 08.23
Razvrščanje in dajanje smernikov pri zavijanju iz krožišča - to je za polovico naših voznikov znanstvena fantastika. Pa STOP znak - polovica ali več folka ne ve, da se je OBVEZNO ustaviti pri tem znaku, tudi če je cesta prazna. Znak zmeraj stoji z namenom!
Odgovori
+4
5 1
SDS_je_poden
24. 01. 2026 08.29
Drži.
Odgovori
+1
1 0
Cogo
24. 01. 2026 08.22
pa pravilo krožišč, da ima zunanji prednost pred notranjim vozilom je čodta norost. zato nihče ne gre notri, ker ne ve kako bo pravočasno prišel ven.
Odgovori
+2
2 0
Chrome
24. 01. 2026 08.28
Zunanji je za prvi izvoz, notranji za vse ostale. Na srečo so začeli risati črte ali postavljati fizične ovire, da ljudi prisilijo v tako vožnjo.
Odgovori
+2
2 0
Cogo
24. 01. 2026 08.21
ta turbo križišča so največja neumnost. če nisi globoko skoncentriran, greš na napačen pas in ni druge rešitve kot prekršek. takšna križišča silijo v to in čudim se le, da ni več jeze in neumnosti pri vožnji.
Odgovori
+1
1 0
boslo
24. 01. 2026 08.23
Ne, ni potrebno narediti prekrška, samo en krog se zapelji
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
24. 01. 2026 08.25
Narobe. Če pristaneš na napačnem pasu, pač zapustiš krožišče in nekje izven njega poiščeš prostor, kjer obrneš in se vrneš nazaj. Nikakor pa ne telovadiš z avtom v samem krožišču, ker s tem delaš manevre, ki jih nihče ne pričakuje in hitro pride do konflikta/trka.
Odgovori
-1
0 1
SDS_je_poden
24. 01. 2026 08.26
Boslo turbo krožišča imajo fizično ločene pasove in ne moreš delati kroge, razen, če zapelješ preko robnikov in s tem narediš prekršek.
Odgovori
0 0
boslo
24. 01. 2026 08.26
V primeru, če si na notranjem pasu, sem mislil. Če si na zunanjem, itak moraš na prvem izvozu ven
Odgovori
+2
2 0
boslo
24. 01. 2026 08.28
V takšnem prineru greš tja kamor te pas pelje, ne čez robnike
Odgovori
0 0
NeXadileC
24. 01. 2026 08.19
Dvopasovna krožišča, pri nas, povzročajo težave, ker so številna neustrezno zasnovana, oziroma se uporabljajo neustrezna pravila, rešitve 'papežko in po domače'. Glavno in osnovno pravilo le teh, po svetu je, da tist, ki je na notranji stezi, mora najprej preiti v zunanjo stezo, in šele potem zapustiti krožišče. Ĉe je v tistem trenutku, nekdo na zunanji stezi, le ta ima prednost, in tist na notranji stezi mora narediti še en krog. Preprosto, varno in uporabno. Vendar ne pri nas. Pri nas se vhodi razvrstijo v dve steze, a izhodi imajo, normalno, eno. Tistemu v levi stezi se narekuje pot do drugega, ali do naslednjih izhodov, a tistemu v desni stezi, le prvi izhod. S tem je kaos programiran. Ne le, da se desnemu onemogoča enakovrddna uporaba krožišča, ali sprememba izhoda, poti, temveč se desnemu, na naslednjem vhodu, onemogoča vključitev v zunanji pas krožišča, ker tisti iz notranjega vseka naravnost pred njega, čez zunanji pas, proti naslednjenu izhodu, in s tem praktično onemigočijo promet po zunanjem pasu. V končni fazi, ta rešitev naredi zunanji pas skoraj da neuporaben, posebej za vključevalce, in v praksi, iz dvopasovnega, ustvari enopasovno krožišče. Ta komplicirana, solomonska rešitev ni bistveno prispevala pretočnosti krožišč, je pa prispevala težavam in hudi krvi, trobljenju in trkom. Verjamem, da številni naši vozniki, ki niso pogosto v tujini, tam imajo težave.
Odgovori
+1
1 0
boslo
24. 01. 2026 08.24
Če se vključiš na zunanji pas, krožišče zapusti ob prvem izvozu
Odgovori
0 0
Dejan
24. 01. 2026 08.12
Še domačini sprva ne vemo , kateri pas je pravi, kaj šele tisti, ki niso iz mesta, kaj šele tujci. Voznik mora za varno vožnjo mislit na veliko stvari, zdaj pa so dodali še eno, nesmiselno, nepotrebno.
Odgovori
-1
4 5
Prelepa Soča
24. 01. 2026 08.16
Dejan, pravila krožišč so po vsem svetu, kjer jih imajo, ENAKA. Razlika je le v državah, kjer vozijo po levi, da vstopiš v krožišče na levo stran.
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
24. 01. 2026 08.20
Prelepa Soča ni čisto res. Pri nas je na vseh krožnih tako, da imajo prednost vozila, ki so že v krožnem, v tujini je lahko tudi drugače, kar seveda mora biti označeno z znaki.
Odgovori
-3
0 3
nagec123
24. 01. 2026 08.12
Ljudje stojijo na notranjem pasu v praktično praznem križišču in čakajo da se zunanji pas sprosti,da bi zavili iz. Kako težko je peljati še en krog?
Odgovori
+4
4 0
ZigaZois
24. 01. 2026 08.12
Napačno projektirano krožišče! V primeru, ko sta dva pasova na izvozu iz krožišča, bi zunanji pas moral imeti obvezen izvoz in krožišča, kar bi se tako ali tako moralo upoštevati. Disciplino na cesti pa se voznike uči s kaznovanjem in točkami ob večkratnih ponovitvah - tako delajo v državah kjer je bistveno več discipline. Prvič in morda drugič zabeležen opomin in nato progresivno dvigovanje kazni. Med komentiranimi avtomobili v prvem posnetku so samo trije nakazali izvoz. Imajo ostali "žmigavec" pokvarjen? Žalostno je to, da se take zadeve tolerira. Kamera v krožišča in kaznovat vsakega, pa se bodo navadili - prej ali slej.
Odgovori
+6
6 0
Animal_Pump
24. 01. 2026 08.10
90% folka itak CPP preplonka. Niti ne vedo...koliko je najmanjša hitrost na AC...in pol snema nekoga, ki vozi po voznem pasu na AC 80-90kmh...in objavlja na FB...pa sprašuje, če je to normalno, da tako počasi vozi ..ker je imejitev 130kmh. Krožišča so pa že cela znanost....
Odgovori
+4
5 1
SDS_je_poden
24. 01. 2026 08.12
Že cel čas to govorim. Nismo vsi sposobni biti piloti, nismo vsi sposobni biti kirurgi in niso vsi sposobni, da bi imeli izpit, pa ga žal imajo.
Odgovori
+5
7 2
nagec123
24. 01. 2026 08.08
Policaje je treba postavit sredi krožnega, aja ni jih...
Odgovori
-2
1 3
Patriot79
24. 01. 2026 08.20
So, sfejkani
Odgovori
0 0
4krogci
24. 01. 2026 08.08
Ljudje so za volanom nesposobni! To je glavni problem! Primer krožni v Postojni pri Hoferju….lepo oznaceno in loceno vse…tudi ce gres narobe mores nardit totslno nerazumljiv manever…ampak se najdejo biseri, ki se vsak dan tam vozijo in vsak dan grejo narobe!
Odgovori
+5
5 0
SDS_je_poden
24. 01. 2026 08.07
Na teh krožnih od rondoja Tomačevo do Žal se dnevno vozi tako, da se iz notranjega pasa zavije ven iz krožišča. To sicer res ni po pravilih CPP, ampak tako se poveča pretočnost vozil, sploh ob jutranjih konicah. Kaj je sedaj bolje, vozit po pravilih in imeti še daljše zastoje, ali biti previden pri vožnjii iz notranjega pasu ven iz krožišča in imeti krajše zastoje?
Odgovori
+2
4 2
Prelepa Soča
24. 01. 2026 08.06
TV novice, TV dnevnik ipd. oddaje gledajo izključno starejši. Zakaj vsak dan, vsaj 5 minut pred temi poročili, ne posvetijo krožiščem? To bi morale financirati zavarovalnice, če bi bil vodstveni kader pameten.
Odgovori
+7
7 0
Sandi11
24. 01. 2026 08.05
Da zaradi tega, ker je en voznik naredil napako, pride do naleta od zadaj, kar povzroči zastoj v krožišču, ki traja več ur, pa nič...
Odgovori
0 0
25.maj
24. 01. 2026 08.09
če bi upošteval varnostno razdaljo, ne bi bilo naleta
Odgovori
+4
4 0
Matic Klemen?i?
24. 01. 2026 08.04
končno en pameten članek. 💪
Odgovori
+6
6 0
Lens
24. 01. 2026 08.00
Slovenska specialiteta: vožnja skozi 3/4 krožišča po zunanjem pasu.
Odgovori
+9
9 0
Prelepa Soča
24. 01. 2026 08.03
Lens, Italijani so popolnoma enaki.
Odgovori
+2
2 0
nagec123
24. 01. 2026 08.06
Pri vožnki po zunanjem pasu nisi v prekršku, če ša voziš po notranjem in izsiljuješ direktno iz krožišča čez dva pasa potem pa še trobiš sebi desnemu,ki vozi po zunanjem pasu.... Top voznik!
Odgovori
+2
3 1
gggg1
24. 01. 2026 08.07
To kaže na inteligenco voznikov.
Odgovori
+1
1 0
Lens
24. 01. 2026 08.13
Tako večina misli, nisi v prekršku, čemu služijo potem notranji pasovi? Z vožnjo izključno po zunanjem pasu upočasnjuješ vstop in izstop drugim udeležencem. Namen krožišča je hiter pretok, zato uporaba več pasov, zlasti pri velikih križiščih kot je npr. Tomačevsko.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
