Kaotične razmere v zdravstvu – komu to nevzdržno stanje odgovarja

"Zdaj smo v situaciji, ko res mislim, da smo dosegli kritično točko in da, če ne bomo te ladje obrnili danes, potem bomo do te mere načeli javni zdravstveni sistem, da bo ogrožen," pravi Petra Došenović Bonča z ljubljanske ekonomske fakultete.

"Mi opazujemo, kaj se dogaja. Vemo, kakšne so rešitve in jih tudi ponujamo. A na gluha ušesa naletiš pri menedžmentu javnih ustanov in na nivoju politike. Rezultat pa vidite sami," pojasnjuje Dušan Vlahovič, dr. med., vodja Oddelka za urgentno anesteziološko dejavnost UKC LJ.

"Razmere so nesprejemljive, kaotične in človeka navdajajo z veliko zaskrbljenostjo. Ta situacija z družinsko medicino ni od včeraj in je nenormalno, zakaj je tako brutalno eskalirala ravno v teh dneh. Gre za moralno etično vprašanje, gre za to, da so to posebej ranljive skupine, starostniki, otroci, ki so tudi brez družinskega zdravnika," pa pravi prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., z ginekološke klinike UKC LJ.

Opozorila dobrih poznavalcev zdravstvenega sistema so jasna: v slovenskem zdravstvu se že desetletja pogovarjamo o enih in istih težavah, a jih nikdar ne razrešimo in izkoreninimo. Ponavljajo se vedno ene in iste, kot so kadrovsko pomanjkanje, preobremenjenost, iztrošena medicinska oprema, slabi delovni pogoji in preplačila pri nakupu medicinske opreme. Veliko je bilo v preteklosti storjenega, da bi stanje izboljšali, a zdi se, da vsak minister ali ministrica – na funkciji se jih je od osamosvojitve zvrstilo že 21 – vse začne znova. Ena od nekdanjih ministric nam je pokazala obsežen dokument temeljnega zakona v zdravstvu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga strokovnjaki pisali tri leta, potem pa še lep čas usklajevali z vsemi partnerji in dorekli skorajda vse. A kaj, ko je po menjavi oblasti obležal v predalih ministrstva. Tudi zaradi tega se poraja vprašanje: Komu te ponavljajoče se nevzdržne razmere ustrezajo?

In kaj se medtem dogaja v praksi, v ambulantah družinskih zdravnikov v zdravstvenih domovih? Obiskali smo ZD Škofja Loka, ZD Logatec in ZD Ljubljana, enota Vič-Rudnik.