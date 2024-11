Kasnejši začetek pouka, boljši učni uspeh

Budilke za v šolo ob 5.30

Ob 6. uri zjutraj sva bila s snemalcem na avtobusni postaji v Sinji Gorici. Laura in Katarina, dijakinji ene od ljubljanskih gimnazij, sta z malo zamude prispeli 15 minut zatem. "Avtobus bo najverjetneje zamudil. Vsako jutro, ko se zbudim, je tema in se sploh ne morem zbudit, dokler ne posije sonce," pravi Laura. Četrtek je in z vsakim dnem vstajanje postaja vse težje, pojasni.

Avtobus je nabito poln, mnogi ne pridejo do sedeža. Nekateri čas preživljajo na telefonu ali ponavljajo učno snov, drugi dremajo.

Ob 7. uri, ko avtobus pripelje na glavno postajo, je že gneča. Dijaki z vseh koncev Slovenije hitijo proti šolam. Laura in Katarina sta v učilnici po dobri uri, tik pred zvonjenjem. Pouk se namreč začne ob 7:30.

To je jutranja realnost tisočih slovenskih mladostnikov. V nekaterih krajih se prva ura pouka začenja ob 7:10, predure pa krepko pred 7. uro.

Primož Škofic, ravnatelj Srednje šole Domžale, ki ima na urniku preduro ob 6:40 pojasnjuje, da gre za tradicijo in da pouk ob isti uri začenjajo že "30–40 let." Na Gimnaziji Ledina vsako leto o začetku pouka naredijo anketo med dijaki in starši, pravi tamkajšnji ravnatelj Roman Vogrinc in vselej se izkaže, da je "ob 7:30 neka luknja, ki jim prometno in iz drugih razlogov ustreza. 15 % jih je celo navedlo, da bi jim kasnejši pouk povzročal resne težave pri prevozu".

Dijaki imajo veliko popoldanskih aktivnosti, treninge, glasbene šole, poleg tega je javni promet zelo tog, prometni zamaški delajo dodatne zamude. Če bi premaknili začetek pouka, bi pri tem morali sodelovati vsi – šole, starši, trenerji, država pri zagotavljanju ustreznih prevozov.

Kaj se dogaja v telesu, ko spimo, zakaj je pomembno, da v posteljo ne nosimo telefonov in da tudi ob koncih tedna ohranimo enak ritem spanja in zbujanja. Ne zamudite rubrike 24UR Inšpektor.