Kdaj na urgenco? Kaj je nujno in kaj ne?

Urgenca je in bi morala biti rezervirana za nujna stanja. A ni vedno tako. Nekateri ljudje urgenco včasih tudi izkoriščajo, ker tam ni čakalnih dob. Sodeč po raziskavi Ministrstva za zdravje je bilo skoraj 70 odstotkov primerov v desetih slovenskih urgentnih centrih lani nenujnih. A kako vedeti, kaj je nujno in kaj ni, saj nismo zdravniki ...

Vsekakor reševanje vraščenih nohtov, povijanje manjših prask in odstranjevanje klopov na urgenco ne sodijo. Pa so - in ne redko - na urgenci tudi takšni primeri.

Da bi zmanjšali število nenujnih obiskov urgence, so se nekateri zdravstveni domovi in bolnišnice odločili, da bodo storitve za stanja, ki ne sodijo na urgenco, zaračunali. Ob tem pa se poraja vprašanje - znamo ljudje sami presoditi, katero stanje je nujno in ali s takšno ureditvijo morda ogrožamo življenja ljudi, ki bodo v strahu pred plačilom raje ostali doma?