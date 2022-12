Kdo si sploh lahko privošči dom in kdo bo tam še delal?

1. januarja letos je bilo 444.743 oz. približno petina (21 odstotkov) prebivalcev starih najmanj 65 let. Otrok do 14 let je bilo 15 odstotkov. Čez 50 let naj bi imela Slovenija 30 odstotkov starejšega prebivalstva. Kot družba in država bi se morali zavedati, da je to naša skupna prihodnost in da so starostniki dragocen del družbe, ki bo močno osiromašena, če jih bo vse bolj potiskala na rob in stran od oči. Medtem pa se razmere v institucionalnem varstvu starejših iz leta v leto slabšajo.

Ob našem 24-urnem obisku v Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota Slovenska Bistrica, sta ponoči za vseh 124 stanovalcev, vključno z oddelkom za demenco, skrbeli medicinska sestra Marjeta Došler in bolničarka Sami. Delo je nenehno, časa za spanje ni nikoli, zato niti nimajo prostora oziroma postelje za spanje kot na primer v bolnišnicah. Za Marjeto Došler je to četrta nočna zapored, svoje delo ima zelo rada in pravi, da nekdo, ki ni za to, tega tudi ne more opravljati.

"Meni je najbolj hudo to, ker nimamo toliko časa, kot bi ga morali imeti za vsakega stanovalca. Marsikdo ima kakšno težavo, marsikdo kaj pozabi, marsikdo si želi obiska svojcev, marsikdo želi objem, dotik, pogovor tudi, ampak žal res nimamo toliko časa, da bi si ga vzeli za vsakega posameznika," pravi Marjeta Došler. Plače pa so mizerne, 670 evrov je njena osnovna plača. Z vsemi dežurstvi in nočnimi izmenami nikoli ne pride do tisočaka. Večini delavcev država doplačuje do minimalne plače.