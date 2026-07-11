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Inšpektor

Kdo stoji za berači na ljubljanskih ulicah?

Ljubljana, 11. 07. 2026 15.09 pred eno minuto 2 min branja 6

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
Beračenje v Ljubljani

Srečujemo jih vsak dan. Sedijo pred trgovinami, na mestnih trgih in ob najbolj obiskanih ulicah. Nekateri prosijo tiho, drugi mimoidoče nagovarjajo z zgodbami o bolezni, operaciji ali denarju za zdravila. Kdo so ljudje, ki prosijo za pomoč? Ali denar, ki ga podarimo v dobri veri, res konča v njihovih rokah?

"Potrebujem 30 evrov za tablete za bolno hči," pravi gospod, ki pravi, da prihaja s Poljske. Drug moški mi pokaže slike in razlaga o hudi operaciji, ki jo je prestal. Romunka me nagovori, naj prispevam za zdravila: "Nimam zdravstvenega zavarovanja, potrebujem inzulin."

Zgodbe so si pogosto presenetljivo podobne. Prav tako ljudje, ki jih pripovedujejo. Prihajajo iz različnih držav, med seboj se srečujejo, izmenjujejo lokacije in po več urah beračenja odidejo v isto smer. Naključje ali del organiziranega sistema?

Kdo v resnici pobere denar, ki ga prispevate beraču?

"Brezdomstvo je najnižja točka revščine, v kateri se lahko znajdeš," pravi Hana Košan iz Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice.

Med ljudmi, ki prosijo za denar, so brezdomci, invalidi, odvisniki in posamezniki, ki jim življenje ni prizanašalo. So pa tudi takšni, ki invalidnost ali bolezen le zaigrajo, da bi lažje izvabili sočutje mimoidočih. Tudi tisti, ki so lahko žrtve prisilnega beračenja – ene najmanj vidnih oblik trgovine z ljudmi.

Kako prepoznati znake, da nekdo morda berači pod prisilo? Zakaj nekateri vztrajno zavračajo ponujeno pomoč? In kaj se zgodi z denarjem, ki ga zberejo? "Njihova naloga je, da zberejo denar in ga izročijo naprej," pravi Manca Raušl, podpredsednica društva Ključ, centra za boj proti trgovanju z ljudmi.

Trgovina z ljudmi, ki jo težko dokažejo

Policija priznava, da je prisilno beračenje zelo težko dokazovati. Žrtve pogosto molčijo, storilci pa delujejo prikrito. "Ko je zaslužek dovolj velik, se vsi premaknejo bodisi v drugo mesto bodisi v drugo državo," pojasnjuje Uroš Türk s Policijske postaje Ljubljana Center.

V društvih, ki pomagajo brezdomcem in žrtvam trgovine z ljudmi, opozarjajo, da številni primeri nikoli ne pridejo do uradnih statistik.

Ekipa 24UR Inšpektor je več tednov spremljala dogajanje na ljubljanskih ulicah. Opazovali smo ljudi, ki vsak dan beračijo na istih mestih, spremljali njihove poti po koncu "delovnika" in preverjali, kaj o tem vedo policija, društva za pomoč brezdomcem ter organizacije, ki se ukvarjajo z bojem proti trgovini z ljudmi. V prispevku razkrivamo tudi, kako invalidi za vogalom, ko je manj mimoidočih, nenadoma lahkotno shodijo.

884x150 clanek 24ur Inspektor
884x150 clanek 24ur Inspektor
FOTO: Petra Čertanc Mavsar

Kje vse bodo parkomati med bloki?

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KOMENTARJI6

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NDM
11. 07. 2026 16.06
šerif ljubljanski stoji
Odgovori
-1
0 1
ajdanakolesu
11. 07. 2026 15.57
Dokler bodo ljudje nasedali laznjivcem, bodo ti prihajali iz vseh drzav z avtobusi in vlaki na izlet.Morali bi te zeparje popisat in deportirat. Dokler bo zakon medel jih bo vedno vec.
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+7
7 0
Hugh_Mungus
11. 07. 2026 15.50
Kaja Kalas in ostali visoki predstavniki EU se spominjajo genocida v Srebrenici, v isti sapi pa držijo štango Izraelu, ki isto ali hujše zganja še v večji meri v Gazi. Ogabni so
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+8
12 4
94001
11. 07. 2026 15.45
Enkrat sem hodil po Ljubljani in me pred NUK om ogovori brezdomec. Ali imate kak denarja gospod. Sem mu rekel, da bi mu z veseljem dal laj drobiža,ampak imam v denarnici samo 500€. In model mi pribije nazaj. Saj ni problem,imam za zmenjat?? Od takrat nikoli več.
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+4
6 2
Fluxx
11. 07. 2026 15.43
Zanč sem pred Lidlom vidu menjavo, novi je prevzel mesto in tudi bergle od trenutnega iz začel prosjačit un pa je šel v Lidl si kup fasungo lol. To je dejansko šiht samo da se ne plačuje davkov.
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+14
15 1
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