Kdor prej pokliče, dobi helikopter

Kristijan Vrhnjak, gornik in plezalec, je nesrečo v Gradiški turi videl na lastne oči. Še danes ima pred seboj prizor, kako je plezalec padel s kakih 12 metrov višine. Počakal je reševalce, ki so na kraj nesreče, pripoveduje Kristijan, prišli v 20 minutah. Robert Kovač, gorski reševalec iz ajdovskega odseka GRS Tolmin, je vodil to intervencijo. "Bila je zlomljena stegnenica", se spominja, zato je zdravnik presodil, da je nujen helikopter. Ker se je v tem istem času zgodila še ena nesreča, pravi Kovač, "je posadka presodila, da je druga nesreča nujnejša. In helikopterja nismo dobili".

Kaj se je tisti dan dogajalo v slovenskih gorah? Bilo je pestro. Helikopter Slovenske vojske je bil aktiviran štirikrat. Na nalogah je bil neprekinjeno od 12.15 do 16.25. Glede na okoliščine je helikopter odletel na pomoč na drugo lokacijo v visokogorje na Krn, kjer bi bilo klasično reševaje mnogo težje kot v Vipavi.