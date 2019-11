Kje končajo vaša oblačila?

Kljub temu se reciklira le okoli 15 odstotkov tekstila. Večinoma zaradi slabe ozaveščenosti ljudi, ki še vedno velikokrat oblačila odvržejo kar v mešane odpadke, pa zaradi pomanjkanja sistemskih rešitev za zbiranje odpadnega tekstila in rabljenih oblačil ter tudi zaradi dejstva, da se reciklaža velikokrat ekonomsko ne izplača.

V nocojšnji rubriki 24UR Inšpektor bomo zato preverili in pokazali, kam lahko oblačila, ki jih ne nosite več, odnesete. Kako bo okoljska škoda čim manjša? Kako lahko z oblačili komu tudi pomagate? Česa z odvečnimi oblačili nikar ne počnite? In tudi, kje oblačila v kakšnem odstotku končajo. Tone in tone oblačil se iz razvitega sveta zlivajo v Afriko in Azijo, kjer tudi oblačila že pomenijo velik okoljski problem.



Do več sprememb je je prišlo v zadnjih desetletijih. V povprečju kupimo veliko več kosov oblačil kot včasih, hitra moda in vedno večja okoljska škoda, mnoga oblačila so izjemno poceni, a tudi pogosto nekakovostna, veliko oblačil je iz materialov, ki se jih ne da enostavno reciklirati, veliko oblačil kmalu nehamo nositi ... Kakšne vse trende kažejo podatki in kaj vse stoji za temi podatki?

Vsa potrebna opozorila in informacije o odvečnih oblačilih – od uporabnih informacij do okoljskih opozoril ... nocoj v 18-minutni rubriki 24UR Inšpektor!