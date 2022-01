Kje so meje in pasti lepote?

Lepotni ideali so se skozi zgodovino spreminjali ves čas, vendar pa so trenutni ideali še veliko bolj nevarni kot kdaj koli prej, saj jih je nemogoče doseči na naraven način. Trajno videz spreminjajo vse mlajši, starejši postajajo neprepoznavni, kult mladosti in všečkov nas spreminja v plastične spake, ne da bi vedeli, kaj to dolgoročno pomeni za naše zdravje, način življenja in prihodnost družbe.

Standard sodobne lepote je tako imenovan instaface, obraz za Instagram. "Govorim o neki primarno beli ženski, po navadi malo bolj zagoreli, s potegnjenimi lisičjimi očmi, visokimi ličnicami, izrazitimi polnimi usti, ravnim in ozkim nosom, potem so tu čeljustne kosti, da se izrazito vidijo, pa brada, da je špičasta. Ta standard se je izoblikoval na podlagi tehnologije, socialnih omrežij in plastičnih operacij in je naravno nedosegljiv," pojasnjuje Anja Steiner, 23-letnica, ki se ukvarja z digitalnim marketingom. In to je sporno. V primerjavi s trendi iz preteklosti moraš zdaj zapraviti veliko denarja in invazivno posegati v svoje telo za tak videz. Ličila v kombinaciji s pravo osvetlitvijo in pravimi koti fotografiranja sicer res delajo čudeže, pa vendar nas ne morejo povsem spremeniti. 22-letni Felix Fox je umetnik ličenja, videograf, Cosmopolitan ga je razglasil za lepotnega vplivneža leta 2020. Liči mnogo deklet in žensk, tudi prepoznavne Slovenke in potrjuje, da si tudi pri nas večina želi prav določenega videza. "Vse bi rade izgledale kot ali Instagram filter ali Kardashianove," pravi.

icon-expand "Vse bi rade izgledale kot ali Instagram filter ali Kardashianove," pravi umetnik ličenja Felix Fox. FOTO: Profimedia

Da za uspeh na Instagramu ni nujen popolnoma umeten videz, sicer dokazuje najuspešnejša slovenska vplivnica Lea Filipovič, ki ima kot lepa Afna na Instagramu neverjetnih 112 tisoč sledilcev. Filtri so tako mamljivi, ker so pri roki. "Ker vsakega lahko pretransformira do te točke, da si z enim klikom všečen. Me motijo moji zobje, en pritisk, en klik, so že lepši, bolj beli, bolj ravni," pojasnjuje. Generaciji Instagrama je videz zelo pomemben, kar lahko vodi v duševne stiske Do skrajnosti. Ker to ni več naravno dosegljivo, je vse več mladostnikov, fantov in deklet, depresivnih in nezadovoljnih samih s sabo. Generaciji Instagrama je videz zelo pomemben, temelji na fotografijah, kar lahko vodi v hude duševne stiske. Ukvarjanje z videzom je bilo mladim vedno pomembno, gre za razvojne značilnosti, pojasnjuje psihoterapevtka doktorica Danijela Moškov, ki se že desetletja v praksi ukvarja z otroki in mladostniki. Je pa težava zdaj v tem, da je ta pritisk nenehen. "Meni recimo pripovedujejo: sama sebi sem morala eno aplikacijo odstraniti, ker je sploh nisem zmogla pogledati vsake tri minute. In tukaj se mi zdi problem," dodaja. Videz je še zlasti pomemben v modi, kamor pa se že znova vrača naravnejša, klasična lepota, pojasnjuje nekdanja manekenka in fotomodel, zdaj pa lastnica modne agencije MG models Maja Bulc. Dekleta v svoji agenciji uči, naj negujejo to, kar jim je dala mati narava. Problematične zabave z botoksom Lepotne operacije, popravki, botoks in polnila niso več tabu in z njimi ni nič narobe, če gre za odrasle ljudi, ki o posegu dobro premislijo in dobijo vse potrebne podatke, poseg pa opravi strokovnjak v pravem okolju. A tudi že v Sloveniji naj bi nekateri ponujali takšne storitve kar v hotelskih sobah in celo na domu, kar je zelo tvegano. "Občasno pride kakšna ženska potem, ko so imele botoks zabave, saj želi kakšno polnilo raztopiti. Potem je pa problem, ker ne vedo, kaj so prejele vase, ne poznajo produkta. Takrat je zelo težko reševati te stvari, ker sploh ne veš, kam so bile injicirane točno, kakšen produkt je bil injiciran in to je problem teh botoks zabav, ki se dogajajo. Nimaš nobenega sledenja, tudi te ženske so po eni strani skoraj žrtve, ker če gre kaj narobe, se nimajo na koga obrniti," pripoveduje plastična kirurginja dr. Daša Kovačič Bekovič. Tudi ona je dobila takšne ponudbe, ki jih je vsakič odločno zavrnila. Stranke velikokrat napačno mislijo, da ti posegi niso nič takega. Še posebej nevarna so lahko polnila, saj gre za tujke v tkivu, kar je velika težava, če pride do infekcije. "Lahko pride do velikih komplikacij in potem je treba prav kirurško s skalpelom odstraniti polnilo v tkivu. To je samo ena od komplikacij. Na primer, hudo je tudi, če bi polnilo prišlo oziroma bi se ga apliciralo direktno v žilo ali v okolico žile in bi se s tem onemogočil krvni obtok določenega predela obraza, zaradi česar lahko pride do nekroze oziroma do propada kože na vršičku nosu, dela lica, tudi ustnice. Najhujša komplikacija pa je na primer slepota," še pove dr. Kovačič Beković.

icon-expand Ljudje mnogokrat menijo, da lepotni posegi niso nič takšnega. FOTO: Dreamestime

Še korak naprej so plastične operacije. Človeško telo ne loči med nujnimi zdravstvenimi posegi in estetskimi, raven stresa za telo je enaka, pravi lepotni kirurg doktor Andrej Testen. Že posvet o operaciji ne more biti opravljen mimogrede. "Včasih res vidiš, da imajo občutek, da bi samo še malo to. Jaz vsakemu povem, to ni tako, kot bi rekel: danes si bom dala delati nohte, jutri šla k frizerju, v četrtek si povečam prsi, v petek grem pa na plažo, pa Instagram, pa se bom malo fotografirala. To je resna operacija, ki zahteva rehabilitacijo, ki lahko ima posledice," pojasnjuje dr. Testen. Z lepotnimi operacijami ni nič narobe, se je pa treba zavedati, kaj pomenijo. Črni trg lepote Zdravniki, dermatologi in kirurgi so z etičnimi standardi zavezani k temu, da na mladoletnih osebah, kadar ne gre za medicinski razlog, ne izvajajo estetskih posegov. A to naj bi se na črno dogajalo tudi že pri nas. Na črno zato, ker jih licencirani zdravniki zavrnejo. Doktorica Moškov meni, da gre v primerih, ko starši otrokom omogočajo lepotne posege, za problem psihopatologije staršev, ki mislijo, da otroku s tem koristijo. A jim v resnici močno škodijo. Tudi če otrok pride k staršu in reče, da mu mora omogočiti takšen ali drugačen poseg, saj bo drugače nesrečen ali depresiven ali ga okolica ne bo sprejela, mu s tem starši ne pomagajo. Tudi Maja Bulc je kot mama prepričana, da imajo starši odgovornost, da otroke izobražujejo na tem področju, da pa so mladostniki preveč pod vplivom družbenih omrežij. "Seveda se potem mlada dekleta primerjajo s temi puncami, ki imajo takole ozek pas, kar je seveda nemogoče, ker ga tisto dekle na fotografiji v realnosti nima tako ozkega," pravi. Meje uporabe in odgovornosti so zelo tanke, vsak vplivnež ali vplivnica ima svoje, pravi Lea Filipovič. Tudi filtri sami po sebi niso največje zlo, pomembno je, kako jih uporabljamo. "Predvsem tako, kot je alkohol na voljo, pa tako, kot so igre na srečo na voljo, ličila na voljo in vse to, kar naš svet omogoča, lahko se pretirava, lahko se pa kdaj pa kdaj pozabava s tem. Tako da je to treba ločiti, da se ne pretirava." Ključno je, da smo v stiku sami s seboj, da se prepoznamo, se poznamo, sprejmemo to, da nismo vedno dobre volje, prenesemo slabo razpoloženje in lahko počakamo. In da je želja po lepoti le dodatek, ne pa edina ali odločilna stvar v življenju.