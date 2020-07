Klimatske naprave - veste, katere napake delate?

Klimatske naprave imamo doma, v službi, pa v avtomobilu ... v javnih ustanovah, v trgovinah, zdravstvenih domovih, v uradih ... In v poletni vročini so zelo dobrodošle, saj zelo visoke temperature naše telo težje prenaša. Na nekoliko znižanih temperaturah nam je poleti bolj udobno in prijetno, lažje se gibljemo in delamo, zaradi klimatskih naprav so na boljšem številni kronični bolniki ...

A le, če z njimi ravnamo pravilno. Zato pozor! Obstajajo tri napake, ki jih mnogi pogosto počnejo, tri primeri, ko klime škodijo: če je temperaturna razlika prevelika (če je razlika med notranjo in zunanjo tempreraturo več kot 10 stopinj), če zrak iz klime piha direktno v nas in če klima ni redno in pravilno vzdrževana.

Kako izgledajo naše klime od znotraj, če jih ne čistimo in ne vzdržujemo pravilno, boste videli nocoj v rubriki 24ur Inšpektor. Vdihavanje teh plesni lahko pripelje do respiratornih težav, oslabljenega imunskega sistema, kožnih obolenj ... Poleg tega lahko povzročajo alergijska obolenja, draženje očesne veznice, nosne sluznice, kašljanje, kihanje ... pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.