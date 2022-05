Ko se začne puberteta ...

Ko otroci vstopijo v puberteto, se spremeni marsikaj. Za 24UR Inšpektor trije devetošolci – Lan, Aurora in Marko – pripovedujejo o mozoljih, spremembi glasu, višini. Fizične spremembe so najbolj očitne, najbolj vidne, za marsikoga tudi najbolj moteče. A to je le en del drugačnosti, ki jo prinese puberteta. Drugi del, tisti, ki starše praviloma bolj spravlja ob živce, so spremembe, ki se zgodijo v možganih, v vedenju najstnikov, ki se kar naenkrat iz poslušnih in ubogljivih otrok prelevijo v svojeglave upornike.

Upornica z veliko začetnico je bila Pavla Izabela Novak, danes 21-letna študentka finančne matematike. Skupaj z mamo – filozofinjo, založnico in ljubiteljsko kuharico – Valentino Smej Novak sta obujali spomine na to viharno obdobje, na katerega je – pravita obe – bolj zabavno gledati s časovno distanco. "Več se kregaš, hočeš uveljaviti svojo voljo, nekako sem vesela, da mi ni vedno uspelo uveljaviti svoje volje, da sem tudi poslušala starše," pravi Pavla. Valentina dodaja: "Oboji gremo v tem času, ko so otroci v puberteti, skozi eno zahtevno obdobje. Seveda otroci mislijo, da se svet vrti okoli njih in da so prihodnost, kar je seveda res. Starši pa smo tudi že nekaj doživeli in bi radi še kaj doživeli. In potem so tu še generacijski prepadi. Sam sebi se zdiš mlad, tistim, ki rastejo, se zdiš pa fosil."

Čas je, da se starši naslonijo nazaj in uživajo v razgledu

O generacijskem prepadu, razlikah med generacijami, govori tudi Ivana Gradišnik, ustanoviteljica Familylaba, ki že 15 let nudi podporo, svetovanje in pomoč pri razvoju starševske kompetentnosti. Puberteta je ključno obdobje v razvoju človeka, poudarja in obtem opozarja: "Mislim, da se dela velika krivica najstnikom, mladostnikom, ker se njihovo vedenje oziroma zunanji izraz vedenja obsoja skozi prizmo hormonov. Zamahnemo z roko in rečemo: ah, puberteta."

Otrok oziroma mladostnikov v adolescenci ne jemljemo resno, čeprav je to doba avtonomije, obdobje, ko ima najstnik priložnost poiskati pravega sebe in se mu, kar se da, približati. "Starši smo 11, 12, 13, 14 let dan in noč vlagali v svoje otroke, si prizadevali z vzgojnimi manevri, poudarjali svoje vrednote, vzorce, način življenja. In zdaj je čas, da se naslonimo nazaj in pustimo otrokom manevrski prostor in čas, da pretehtajo. Naloga staršev pa je, da se naslonijo nazaj in uživajo v razgledu. In da se, ker tudi starši pridejo v novo življenjsko obdobje, posvetijo spet drug drugemu."

Kdaj nastopi puberteta? Kaj se zgodi v telesu deklic in dečkov?

Začetek in potek pubertete je vedno odvisen od beljakovinskega vnosa posameznika. Če je beljakovinski vnos visok, potem puberteta nastopi nekoliko prej, pojasnjuje prof. dr. Tadej Battelino s Pediatrične klinike, UKC Ljubljana. V okoljih, kjer je prisotna lakota ali pomanjkanje beljakovin zaradi neprimerne prehrane, česar je vse več tudi pri nas, pa se zgodi, da puberteta nastopi kasneje. A za veliko večino velja: dekleta začnejo puberteto dve leti pred fanti, zato so tudi nižja. "Pri dekletih v našem okolju mislimo, da je puberteta, ki se začne pri devetih letih, fiziološka in običajno traja dobri dve leti. Se pravi, če začneš pri devetih, se menarha, prva menstruacija, pojavi pri približno enajstih letih. Pri fantih pa se puberteta začne dve leti kasneje, začetek je okoli 10., 11. leta in traja malce dlje, do 13., 14. leta."

V žlezi hipofizi, v sredini glave pod možgani, se zbudi ritmovnik. Pulzno se začnejo izločati hormoni, ki spodbujajo žlezo hipofizo, da začne izločati gonadotropne hormone v pulzih. To izločanje spodbudi žlezi – pri deklicah jajčnik, pri dečkih pa testis oziroma modo – da začneta izločati spolne hormone, estrogen oziroma testosteron. "Na zunaj vidimo to pri dekletih vedno kot rast dojk, to je dogodek za vsako deklico, včasih malo boli, vendar to ni nevarno. Pri fantkih pa to vidimo kot povečanje testisov, ki se merijo v mililitrih. In ko se povečajo čez tri mililitre, vemo, da je prišlo do začetka pubertetnega razvoja," še razlaga prof. dr. Battelino. Zgodi se tudi poraščenost, ki – pozor – pri deklicah ni neposredno povezana z adolescenco, saj je odvisna od ledvične žleze. Pogosto se namreč zgodi, da starši pri hčerah zgodaj opazijo denimo sramne dlake, a to ne pomeni nujno pubertete. Medtem ko pri dečkih velja: poraščenost je posledica pubertete.