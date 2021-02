'Šele nato, ko spustiš vodo in začneš živeti v hiši, se pokažejo težave'

Družini Žohar iz okolice Ptuja je stanovanje postalo pretesno, zato so se odločili za gradnjo hiše. Da ni šlo vse tekoče, novinarju Mihi Drozguv nocojšnji rubriki24UR Inšpektor razlagaUroš Žohar."Ko spustiš vodo, ko začneš v hiši živeti, šele takrat se pokažejo težave."Urošu so na primer neustrezno vgradili dimnik, zato se je nabiral kondenz. Težavo zdaj odpravljajo. A pogosto se zgodi, da ni jasno, kdo je odgovoren, če se pri gradnji kaj zalomi.

Arhitekt in projektant Marko Sodjadobro ve, kaj vse lahko gre pri gradnji narobe. Sodja svetuje, da je najprej treba ugotoviti, v kateri fazi se je zalomilo."Večje število izvajalcev, ki se zvrstijo in s katerimi se individualno dogovarjaš, pomeni, da se ne ve, v kateri fazi je prišlo do neke napake oz. jo je včasih težko določiti. Torej, ali jo je naredil ta konkretni izvajalec ali je to že posledica nečesa od prej. Tukaj lahko nastanejo zapleti glede tega, kdo je odgovoren za kakšen del. To je začaran krog, ki je najelegantneje rešljiv, če imaš krovnega izvajalca, ki sam organizira podizvajalce, in potem se vedno ve, na katera vrata je treba potrkati, če je kaj narobe."

Ključni koraki gradnje

Začne se z izbiro projektanta, arhitekta. Ta pripravi idejni projekt, popis gradbenih del, gradbeno pogodbo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in – kar je ključno – projekt za izvedbo, biblijo gradnje, v katerem so podrobni načrti s tehničnimi rešitvami, načrti strojnih in elektroinštalacij, izračun statike, popis del, materialov. Vse je odvisno od tega, kaj želimo, koliko se nam mudi, predvsem pa: kako globok je naš žep.

Tomaž Krištof, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor, govori iz izkušenj. "Ljudje se obračajo na arhitekte zato, da naročijo projekt za svojo družinsko hišo, ob tem pa si želijo strošek čim bolj zmanjšati. Eden od načinov zmanjšanja tega stroška, kar je bilo še do pred tremi leti zelo pogosto, je, da se ni naročilo celotne projektne dokumentacije, ampak se je v neki fazi, ko je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, to pogodbo preprosto prekinilo in se potem malo improviziralo, se gradilo brez pravega projekta."

Dobro je, svetuje predsednik Inženirske zbornice Slovenije Črtomir Remec, da najnižja cena ni že na začetku ključno merilo. "Pri individualnih hišah gre za to, da po navadi investitorji niso vešči, ne poznajo zadev in se gradnje hiše v bistvu lotijo praktično iz nič. Varčevati začnejo pa že takoj na samem začetku projekta. To je najbolj nespametno, ker vsak malo bolj izkušen investitor ve, da se splača vložiti nekaj več v dober projekt in potem zadeve izvesti v skladu s tem projektom."

Za gradbenega posla neuke investitorje je ključna še ena odločitev – izbira izvajalcev. Kdo bo delal kaj, kdaj, kako. Bistven pa je nadzor. Nadzornik ne sme biti hkrati tudi arhitekt ali izvajalec, ki hišo gradi. Veliko štejejo reference, strokovna usposobljenost. Žohar ob tem pove rek, "če vidiš nadzornika in izvajalca skupaj na kavi, moraš zamenjati enega ali drugega. Zato je nujno potrebno, da res tisti nadzornik ni nadzornik zgolj na papirju, ampak se z njim dogovorimo o številu obiskov in podobnem, da je res pri objektu pred nekimi ključnimi stvarmi."