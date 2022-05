Kolesa tudi za tretjino dražja

Priti do novega kolesa je danes tako rekoč misija nemogoče. "Vse skupaj je privedlo do tega, da je praktično 'norija' v trgovini poskušati dobiti kolo. Dobavni roki so dolgi in nezanesljivi. Vojna za kolesa je tako v tekmovalnem kot v rekreativnem športu," pravi Gorazd Penko , organizator kolesarskega maratona Franja.

"Kolo, ki je prej stalo 2000 evrov, bo zdaj od 2300 do 2400. Otroško kolo, ki je bilo prej 300, bo zdaj kar 400," pojasnjuje. Povpraševanje je ogromno, pravi, zato se trudijo zagotoviti čim več koles, a zamude so še vedno velike. Na novo kolo lahko čakamo tudi več kot eno leto.

Proizvajalci se soočajo z velikanskimi težavami, saj zaradi manjkajočih delov ne morejo sestaviti koles, pojasnjuje Maja Virtnik , izvršna direktorica podjetja Proloco Trade, ki letno uvozi tudi do 15.000 koles. Največja proizvajalka koles v Evropski uniji je Portugalska, sledita ji Italija in Nemčija.

Prostočasna aktivnost ali prevozno sredstvo?

Slovenci manj kot pet odstotkov vseh poti opravimo s kolesom. Še vedno večino poti – kar tri četrtine – preživimo v avtomobilu kot vozniki ali sovozniki. Čeprav se je Ljubljana na lestvici kolesarjem najprijaznejših mest na svetu uvrstila na 14. mesto, se v službo in iz nje s kolesom pelje le vsak šesti delavec, ki prebiva v Ljubljani ali njeni okolici.

Kolesarili bi lahko bistveno več, opozarja predsednica Ljubljanske kolesarske mreže, Lea Rikato Ružič. "Na Nizozemskem 40 odstotkov vseh potnikov pride do železniške postaje s kolesom, kar je neverjetno. Je pa tukaj potrebna hrbtenica in to je javni promet. Tukaj precej zaostajamo za nekaterimi državami," pravi.

Številna mesta so v zadnjih letih naredila velik preskok, tako z novimi kolesarskimi stezami kot s sistemom izposoje koles. A prostora za izboljšave je še veliko. Kolesarske poti niso sklenjene niti med občinami, kaj šele med regijami. Enako velja za kolesarski turizem in gorske kolesarske poti.

V Nemčiji pa medtem gradijo najdaljšo kolesarsko avtocesto na svetu. Dolga bo sto kilometrov, povezovala pa bo deset mest. S tem drznim projektom želijo s cest umakniti 50.000 avtomobilov dnevno.

V rubriki 24UR Inšpektor smo pod drobnogled vzeli kolesarsko infrastrukturo, ki je nujna, da se na kolo usede čim več prebivalcev, potrebna pa je tudi za uporabnike električnih koles, ki so doživela pravi razcvet, in skirojev, ki so preplavili naše ceste.