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Inšpektor

Koliko denarja od knjižic pride do otrok s posebnimi potrebami?

Ljubljana, 24. 10. 2026 06.00 pred 14 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Brigita Potočnik
Polzek

Na stojnicah v trgovskih centrih kupce nagovarjajo z dobrodelnostjo. Koliko od petih ali sedmih evrov, kolikor stanejo pobarvanke in knjižice, je dejansko namenjenih otrokom s posebnimi potrebami? Podjetja ne razkrivajo jasnega izračuna, predstavniki društev pa priznavajo, da natančnega deleža od vsakega prodanega izvoda ne poznajo. Za rubriko Inšpektor smo preverili, kako poteka prodaja na terenu. Tudi s pomočjo študentke, ki je prodajala knjižice.

"Dober dan, ena knjižica za vas, če bi želeli pomagati otrokom s posebnimi potrebami." To lahko slišimo v nakupovalnih središčih na različnih koncih Slovenije, kjer prodajalci ponujajo pobarvanke in knjižice ter se pri tem sklicujejo na dobrodelnost. Kupec plača pet ali sedem evrov, v zameno dobi izdelek, obljuba pa je, da bo z nakupom pomagal otrokom s posebnimi potrebami. Nekateri ob tem še dodatno sežejo v denarnico in pomagajo z gotovino.

V nocojšnji rubriki Inšpektor o tem, koliko denarja od prodanih pobarvank in knjižic pride do otrok s posebnimi potrebami. Kdo preverja, ali podjetja svoje obljube tudi izpolnijo in s katerim od podjetij se trenutno ukvarja tržna inšpekcija? Nocoj ob 19.00, rubrika Inšpektor24UR

Toda koliko od tega denarja je zares namenjenega otrokom s posebnimi potrebami? Za rubriko Inšpektor smo pod drobnogled vzeli poslovna modela dveh podjetij: Top Teama, ki prodaja pobarvanke in se sklicuje na Društvo Polžek, ter družbe JuniorArt, ki prodaja knjižice v podporo Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami Kamnik. Obljube o dobrodelnosti smo preverjali kot kupci, pa tudi s pomočjo študentke, ki je knjižice prodajala za eno od omenjenih podjetij.

Nejasen delež za dobrodelnost

Podjetje Top Team je lani ustvarilo približno 622 tisoč evrov prihodkov od prodaje, kažejo javno objavljeni podatki. Direktor in lastnik podjetja Milan Bulatović, ki ni želel govoriti pred kamero, nam v telefonskem pogovoru ni znal pojasniti, koliko od prodane pobarvanke dobi društvo Polžek. "Gre za mojo osebno donacijo, ki jo dajem v vlogi lastnika in direktorja", nam je v telefonskem sporočilu napisal Bulatović. A vprašanje je, koliko pobarvank bi Top Team prodal, če se ne bi skliceval na pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Prav tako ni razkril števila prodanih izvodov. 

Medtem so v društvu Polžek zadovoljni z denarjem, ki ga dobijo od Top Teama. Predsednik društva Dušan Kaplan pravi, da gre za več deset tisoč evrov oziroma med 50.000 in 60.000 tisoč evri na leto. Toda koliko od vsake prodane pobarvanke pripada Polžku, nam ni znal natančno povedati niti on. Pojasnil je, da društvo uporablja model ocenjevanja, ki temelji na številu lokacij, aktivnosti prodajalcev in pričakovanem izkupičku. Sicer pa, pravi, niso naivni, poleg tega je on tisti, ki določa lokacije v trgovskih središčih.

Lastniki govorijo o visokih stroških

Drugo podjetje, JuniorArt je začelo z Društvom staršev otrok s posebnimi potrebami sodelovati aprila letos. Kot pravi lastnik podjetja Jaka Simončič, so "hvaležni vsakemu kupcu, ker z rednimi mesečnimi donacijami izboljšuje življenja mnogih". Tako kot Bulatović tudi on ne razkriva podatkov o prodanih knjižicah in deležu, ki gre za otroke s posebnimi potrebami.

Knjižica stane sedem evrov. Po besedah Simončiča znašajo stroški tiskanja približno evro in pol do dva evra na izvod, odvisno od količine. Med stroški so tudi najem lokacij v trgovskih centrih, delo študentov, računovodstvo in pisarna. Društvu otrok s posebnimi potrebami so od aprila, ko so sklenili pogodbo z njim, do danes nakazali 7.000 evrov.

 

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KOMENTARJI1

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amihelic
24. 10. 2026 17.19
Vedno... popolnoma vedno se jim ognem... nekako jim povem, da imam doma deklico s posebnimi potrebami (cerebralna paraliza) in bom te evre raje njej direktno dala, ker od njih nisem nikoli še dobila nič... prav tako nihče, ki ga jaz poznam... to bi morali dejansko prepovedat in preganjat!
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