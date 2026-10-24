Koliko denarja od knjižic pride do otrok s posebnimi potrebami?

"Dober dan, ena knjižica za vas, če bi želeli pomagati otrokom s posebnimi potrebami." To lahko slišimo v nakupovalnih središčih na različnih koncih Slovenije, kjer prodajalci ponujajo pobarvanke in knjižice ter se pri tem sklicujejo na dobrodelnost. Kupec plača pet ali sedem evrov, v zameno dobi izdelek, obljuba pa je, da bo z nakupom pomagal otrokom s posebnimi potrebami. Nekateri ob tem še dodatno sežejo v denarnico in pomagajo z gotovino.

V nocojšnji rubriki Inšpektor o tem, koliko denarja od prodanih pobarvank in knjižic pride do otrok s posebnimi potrebami. Kdo preverja, ali podjetja svoje obljube tudi izpolnijo in s katerim od podjetij se trenutno ukvarja tržna inšpekcija? Nocoj ob 19.00, rubrika Inšpektor24UR

Toda koliko od tega denarja je zares namenjenega otrokom s posebnimi potrebami? Za rubriko Inšpektor smo pod drobnogled vzeli poslovna modela dveh podjetij: Top Teama, ki prodaja pobarvanke in se sklicuje na Društvo Polžek, ter družbe JuniorArt, ki prodaja knjižice v podporo Društvu staršev otrok s posebnimi potrebami Kamnik. Obljube o dobrodelnosti smo preverjali kot kupci, pa tudi s pomočjo študentke, ki je knjižice prodajala za eno od omenjenih podjetij.

Nejasen delež za dobrodelnost

Podjetje Top Team je lani ustvarilo približno 622 tisoč evrov prihodkov od prodaje, kažejo javno objavljeni podatki. Direktor in lastnik podjetja Milan Bulatović, ki ni želel govoriti pred kamero, nam v telefonskem pogovoru ni znal pojasniti, koliko od prodane pobarvanke dobi društvo Polžek. "Gre za mojo osebno donacijo, ki jo dajem v vlogi lastnika in direktorja", nam je v telefonskem sporočilu napisal Bulatović. A vprašanje je, koliko pobarvank bi Top Team prodal, če se ne bi skliceval na pomoč otrokom s posebnimi potrebami. Prav tako ni razkril števila prodanih izvodov. Medtem so v društvu Polžek zadovoljni z denarjem, ki ga dobijo od Top Teama. Predsednik društva Dušan Kaplan pravi, da gre za več deset tisoč evrov oziroma med 50.000 in 60.000 tisoč evri na leto. Toda koliko od vsake prodane pobarvanke pripada Polžku, nam ni znal natančno povedati niti on. Pojasnil je, da društvo uporablja model ocenjevanja, ki temelji na številu lokacij, aktivnosti prodajalcev in pričakovanem izkupičku. Sicer pa, pravi, niso naivni, poleg tega je on tisti, ki določa lokacije v trgovskih središčih.

Lastniki govorijo o visokih stroških