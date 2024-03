Koliko pa vi odštejete za čistilko?

Sodoben način življenja od nas zahteva vse bolj organizirano domače oziroma družinsko življenje, dnevi med tednom so rezervirani za službo, razvažanje otrok po raznih dejavnostih, pomoč pri nalogah in podobno. Med vikendi pa se pojavi dilema – ali čistiti in pospravljati ali proste dni preživeti kako drugače? Vse več družin, ki si to lahko privoščijo, si zato omisli pomoč pri čiščenju in urejanju doma. Vsaj občasno, enkrat do dvakrat na mesec, da potem lažje sami vzdržujejo red.

Cena čiščenja stanovanja prek čistilnega servisa stane med 12 in 17 evri na uro, obsega pa čiščenje kuhinje, kopalnice, brisanje tal, sesanje, pomivanje posode, čiščenje pečice, hladilnika in podobno. Globinsko čiščenje sedežne garniture stane v povprečju 50 evrov, čiščenje preprog in tekstilnih talnih oblog pet evrov na kvadratni meter, čiščenje oken pa 12 do 16 evrov na uro. Cene na kvadratni meter znašajo od 1,4 do 2,5 evra za običajno mesečno čiščenje stanovanja oziroma dva do 3,8 evra za generalno čiščenje.