Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Inšpektor

Koliko procesirane hrane pojemo Slovenke in Slovenci?

Ljubljana, 31. 01. 2026 11.42 pred 15 dnevi 3 min branja 40

Avtor:
Maja Sodja
Predelana hrana

Rezultati kar 30 let trajajoče študije, ki so jih raziskovalci javnosti predstavili ob koncu minulega leta, so pokazali, da uživanje sladkih pijač, procesiranih mesnih izdelkov in živil, ki vsebujejo veliko soli ter maščob, ni le škodljivo za zdravje, temveč da tveganje za zgodnjo smrt poveča za štiri odstotke.

Ključno pri tem seveda je, koliko predelane hrane pojemo. Katera je zdravju najbolj škodljiva? In zakaj vsa procesirana hrana ne sodi v isti koš? "Visoko procesirana hrana očitno je odgovorna za debelost, ne samo zaradi svoje hranilne sestave, torej zato, ker vsebuje veliko energije, maščob, sladkorjev in soli, temveč predvsem zato, ker ima posebne dodatke, ojačevalce okusov, takšno strukturo torej, da je potrošniki pojedo več, kot bi pojedli običajnih živil."  Tako rezultate omenjene študije, ki jih je objavila ena najuglednejših svetovnih medicinskih revij The Lancet, interpretira Igor Pravst, vodja Inštituta za nutricionistiko. Pojasnil nam je, da Slovenke in Slovenci po raziskavi iz leta 2017 s predelano hrano zaužijemo okoli četrtino dnevne energije. A pozor, po letu 2017 je prišla epidemija, ki je močno poslabšala naše prehranske navade. Ravno v času covida se je namreč zaradi zaprtih gostiln občutno povečalo naročanje hrane prek dostavljalcev. In še danes je opaziti, da so ves čas na delu. Je pa res, da je to pojav večjih mest, medtem ko na obrobju dostava hrane ni v porastu. Da več posegamo po predelani hrani, kot smo v preteklosti, pritrjuje tudi strokovnjakinja Nives Ogrinc z Instituta Jožef Stefan: "Tudi nimamo časa za pripravo hrane. A mislim, da je to izredno pomembno, da se da ozavestiti ljudi, da je pomembno, da kuhajo." Leta 2022 je bila na evropski ravni opravljena še ena študija, kam smo se uvrstili po tem, kako dobro ali slabo se prehranjujemo, boste izvedeli v rubriki 24ur Inšpektor. Pojasnili vam bomo tudi, kako si lahko pomagate, ko se odločate o tem, kaj boste kuhali, kaj boste jedli. In še nekaj je pomembno: izraz procesirana hrana ima negativno konotacijo, vsi takoj pomislimo, da gre avtomatično za nekaj slabega, a ni povsem tako. Predelava hrane se namreč dogaja že tisočletja. Že naši predniki so pekli kruh, ki je prav tako predelano živilo, opozarja Mojca Korošec z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. "Predelava živila ali pa neke osnovne surovine v živilo je potrebno, da osnovna surovina zares postane živilo, ki je za nas varno in pa tudi okusno", pojasnjuje. Osnovni tehnološki postopki kot so mletje, mešanje, fermentacija, konzerviranje - to so tradicionalni postopki predelave, ki ohranjajo hranilno vrednost živil. Vse tisto, kar torej počnemo doma, ko denimo za ozimnico pospravljamo zelenjavo in sadje, ko kisamo zelje, blanširamo, zamrzujemo. Kaj pa industrijski izdelki na trgovskih policah? Po čem naj se ravnamo? Kdaj naj zvoni alarm?

V analizo smo odnesli jogurte in kosmiče za zajtrk. Anja Bolha prav tako z ljubljanske Biotehniške fakultete je, kot ste videli in slišali v zgornjem posnetku, pojasnila, kakšne so razlike med jogurti: "Našli smo jogurt, ki se oglašuje "z medom in z datlji". Predstavljali bi si, da je sladkan z datlji in z medom, v resnici pa je po seznamu sestavin pred tem na vrsti sladkor, torej osnovno sladilo je sladkor, medtem ko so med in datlji dodani predvsem za okus in pa za atraktivno embalažo." Podobne zgodbe so tudi pri kosmičih. Tam proizvajalci s privlačnimi embalažami targetirajo otroke, s trditvami, da kosmiči vsebujejo kalcij in podobno, pa starše, ki potem v dobri veri, da gre za kakovosten izdelek za njihovega otroka, to kupijo. Med kosmiči so velike razlike, izvedeli boste kakašne. In tudi v katere kategorije razvrščamo procesirano hrano. Po sestavi in ceni smo primerjali še piškote. Tudi piškote namreč lahko naredimo z bolj kakovostnimi sestavinami in manj sladkorja, medtem ko "industrijski" pravilom vsebujejo aditive, barvila in dodatke za obstojnost. 

884x150 clanek 24ur Inspektor Maja Sodja
predelana hrana procesirana hrana hitra hrana kosmiči jogurt

Luksuz belih strmin

Kaos v krožiščih: zakaj vozniki množično delajo napake?

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watch-Man X
09. 02. 2026 18.59
Moreš kao vse pojest k otroci v afriki nimajo hrane uzadi pa light show pa teater...lutkarska posla..
Odgovori
+2
2 0
Watch-Man X
09. 02. 2026 18.57
Oz so nas celo silili jesto uno kemijo da imamo nekateri še zdaj travme in bi se maščevali.
Odgovori
+3
3 0
Watch-Man X
09. 02. 2026 18.56
Slovenci so od vedno nam v šoli dajali krompir iz vrečke in česen v prahu..slovenčki so lena nacija...
Odgovori
+4
4 0
Watch-Man X
09. 02. 2026 18.54
Preveč včasih...pred amerikanizacijo je bil to kao lukuz no zdej mate pa sam še to..
Odgovori
+5
5 0
periot22
31. 01. 2026 21.07
Uvoz sumljive hrane, zelenjave, sadja začnite tu ne da dirigirate kaj bodo ljudje jedli!!!!!!!!!!!
Odgovori
+6
7 1
Janik1111
31. 01. 2026 21.00
Obstajajo številna testiranja. Čeprav so testiranja izvedli v akreditiranih laboratorijih, torej je ponovljivost, sledljivost zagotovljena, komercilanih imen ne boste izvedeli. Lahko sledite samo generalnim napotkom, kot so npr. daljši je seznam dodanih dodatkov, bolj je kričeča embalaža itd... večja je verjetnost, da gre za izdelek, ki bi se ga veljalo izogibati. Pač prehrambena industrija obrača ogromne denarje. Hkrati se vam prav nič ne bo zgodilo tisti trenutek ko pojeste takšen izdelek. Posledice bodo vidne čez desetletje/a, ko bo čas da se upokojite. In ko je čas da se upokojite bi bilo fajn, da zaslužene pokojnine ne uživate predolgo.
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
02. 02. 2026 11.33
O kakšnrm testiranju pa ti govoriš? Res verjameš da je vse pregledano kar je v trgovini? Kdo pa naj bi to pregledal po tvoje? Koliko je vseh inšpektorjev in koliko tisoč ton hrane se dnevno proda? Ti ne kane da to fizično ni mogoče. Izvajajo se monitoringi testiranja to je pa že vse. Če bi ti vedel kaj vse poješ bi začel hrano pridelovati sam. Je pa doma pridelana hrana nekajkrat dražja od kupljene in je niti slučajno ni dovolj. Nekdo mora tudi klump pojesti. Ti si se za to odločil sam. Samo da je poceni. 😀😀😀😀😀
Odgovori
+4
5 1
mario49
31. 01. 2026 20.17
SLOVENCI tovrstne "hrane sploh ne uživamo", "slovenceljni in vsi tisti,ki razmišljajo z googlom namesto s svojo glavo ,pa preveč, kar se tudi pozna pri" Kulturi in Obnašanju slednjih !"
Odgovori
+2
2 0
niktalop
31. 01. 2026 18.43
Proti Američanom skoraj nič.
Odgovori
+4
5 1
St. Gallen
31. 01. 2026 16.06
kebap, najbolj zdrav fast food
Odgovori
-2
4 6
SDS_je_poden
31. 01. 2026 17.45
V Sloveniji se napiše Kebab, morda se v Švici Kebap?
Odgovori
+5
5 0
Veščec
31. 01. 2026 19.45
al je mislu pa na Kečap,pa to
Odgovori
+2
2 0
Kranjski domoljub
31. 01. 2026 15.14
Nevem zakaj država dovoli prodajo strupenih izdelkov
Odgovori
+7
8 1
flojdi
31. 01. 2026 19.28
.jaz pa ne razumem da si eni ne zmorejo skuhat ama nic
Odgovori
+3
3 0
flojdi
31. 01. 2026 19.29
?zakaj.ce eni veselo kupujejo
Odgovori
-1
0 1
blekk
31. 01. 2026 15.07
V začetku članka sem dobil občutek da je neprocesirana hrana v gostilnah in restavracijah. V kolikor pa jo dostavijo pa je sprocesirana!!!?😏
Odgovori
+3
3 0
blekk
31. 01. 2026 15.05
Ah... Raje vzamem procesirano meso kot pa 1000x slabše sojine izdelke!!! Soja je še bistveno bolj procesirana in to s strupi!!!
Odgovori
+1
2 1
Bananistanec
31. 01. 2026 14.16
In kaj se zgodi z izdelkom, ki zavaja kupca?
Odgovori
+2
2 0
Veščec
31. 01. 2026 16.16
nč,enostavno ga nerabiš kupit,pa to
Odgovori
+1
1 0
BMReloaded
31. 01. 2026 14.06
Z otroci v mesta sploh ne zahajamo, ker ni potrebe...pa to. Sem zelo vesel, da znajo dat na ignore...pa to
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
31. 01. 2026 14.01
Divji ultrakapitlaizem nas sili v prehranjevanje s s.r.an.j.e.m. in tega se odlično zaveda, hkrati pa farmacija, ki je gonilo le-tega služi abnormalne zneske, vse na našem zdravju in našimi boleznimi.
Odgovori
+9
9 0
kryptix
31. 01. 2026 14.06
Sladkarije, čiki,... Vse sodi v isti koš. Država srečna ko prodaja te izdelke v upanju da se stegneš mesec po tistem ko greš v penzijo. Ko bo smrtnost veliko pred penzijo bo pa problem in velika izguba za države. Do takrat pa ravno prav vsega da dočakaš penzijo pol pa papa.
Odgovori
+2
2 0
vvvilice
31. 01. 2026 13.58
Ne vem kdo to sploh jé, sam imam rajši hrano, ne idustrijskih izdelkov.
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
31. 01. 2026 13.46
Torej so jota, mineštra, pasulj, ... škodljive jedi, ker so procesuirane. Dodal bi še govejo juho, ki je tudi procesuirana jed.
Odgovori
-3
4 7
kryptix
31. 01. 2026 13.59
Barvila, arome, in vsi konzervansi ki niso sol sodijo med zelo procesirano hrano. Dokler imaš samo sol, poper,... Ni panike.
Odgovori
+6
7 1
Colgate
31. 01. 2026 13.43
Preveč, zato pa je poprečen Slovenec zašpehan kavčar. Je pa podpbno v Avstriji, da ne bo pomote. Najdebelejša naroda Evrope so Madžari in Hrvati
Odgovori
+8
8 0
FIRBCA
31. 01. 2026 13.41
Kaj upa vlada dati stop tej verigi in se nekaterim takim ko nam unicujejo mlada zivljenja, to ni hrana to je ni besed.
Odgovori
+3
3 0
Arguss
31. 01. 2026 13.10
Nein,nein ,nein
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534