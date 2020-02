Koronavirus: širši kontekst in zgodovinska perspektiva

Virusne bolezni so bile in bodo: črne koze, španska gripa, aids, sars, mers, ebola, zika, ptičja, prašičja gripa ... in zdaj aktualni koronavirus covid-19. A zakaj je do teh bolezni prišlo? Kakšne so virusne bolezni? Kako se razlikujejo med seboj? Koliko se z njimi ukvarja vedno bolj razvita medicina? Kaj se da preprečiti, česa ne? Kaj je res in kaj ne? Podatki, dejstva, primerjave ... O zgodovinski perspektivi novinarki Tini Kristan med drugim pojasnjuje predstojnica Inštituta za zgodovino medicine dr. Zvonka Zupanič Slavec.

Virusi so vedno obstajali, vedno bodo, tako kot tudi bolezni, povezane z njimi. Zato je samo vprašanje, kateri virus - in ne če - se bo pojavil v naslednjih letih, poudarjajo vsi strokovnjaki. Tudi sodobni način življenja, ko lahko iz enega konca sveta pridemo na drugega v manj kot 24 urah, omogoča, da se virusi in bolezni širijo hitro. Imamo pa danes nekaj, česar v času španske gripe, ko je umrlo ogromno ljudi, niso imeli - medicino in znanost, ki vesta o virusih, boleznih, ki jih ti povzročajo, o možnih načinih zdravljenja bistveno več kot v preteklosti. O tem, kakšna je denimo razlika med špansko gripo, običajno/sezonsko gripo in aktualnim koronavirusom ... nocoj v 24ur Inšpektor. Tudi o tem, kaj se je zgodilo z boleznimi, o katerih smo veliko slišali v preteklosti - prašičja gripa, mers, sars, ebola ...

Dr. Mateja Logar z ljubljanske Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pravi: "Mikrobiologi in infektologi stalno živimo v pričakovanju, da se bo zgodilo nekaj novega, ne vemo pa, kaj se bo zgodilo, kdaj se bo zgodilo in kje se bo zgodilo." In kako danes reagira medicina, ko do takšne nove bolezni pride? "Pravzaprav se začne z zbiranjem primerov. Nekdo mora imeti dober občutek, da se dogaja nekaj novega. Gre za klinični sum, da je bolezen pri večjem številu ljudi, ki poteka na drugačen način, ali da je prizadeta druga populacija .... In da s standarnimi diagnostičnimi testi nismo uspeli dokazati povzročitelja." Kako se potem začnejo raziskave, kaj vemo in česa ne, česa nas je strah, kaj so previdnostni ukrepi in racionalno delovanje in kaj ne ... nocoj v 24ur Inšpektor.