'Krasta je del gibalnega razvoja otroka'

Govora bo tudi o tem, kaj je potrebna varnost, kako skrbeti, da so otroška igrišča varna, in kdo bi moral za to skrbeti; in kaj je na drugi strani pretirana skrb nekaterih staršev za varnost otrok ter tudi o pojavu takoimenovanih helikopterskih staršev, ki želijo otrokom prihraniti vse poškodbe, v resnici pa jim odrečejo tudi izkušnje. Kje je torej prava mera med skrbjo za varnost in skrbjo za otrokov razvoj? O tem govorijo strokovnjaki s Fakultete za šport in Filozofske fakultete. Tudi o pomenu proste igre otrok. Kot boste videli, najboljša igrišča še zdaleč niso tista, ki imajo najbolj barvasta, v trgovini kupljena igrala.

Tudi padci so sestavni, celo nujni del igre, odraščanja, poudarja dr. Gregor Jurak s Fakultete za šport. "To je zelo zelo pomembna izkušnja, saj otroci preizkušajo, kje so njihove meje. Ne delajmo si utvar, da bo otrok kar skočil s treh metrov, kajti otrok ve, kje je meja. Igrala, če so pravilno nameščena, omogočajo, da otroci sami raziskujejo, kaj zmore njihovo telo na teh napravah. Krasta je pa del gibalnega razvoja otroka."

Eno od opozoril pa, ki ga boste tudi slišali nocoj v 24ur Inšpektor, pravi, da so za igro otrok neprimerne fitnesnaprave, ki so nameščene in izdelane za odrasle. Na njih naj se otroci raje ne igrajo.