'Kupil električno kolo, dobil sončna očala'

"Tipični znaki so ime blagovne znamke in Slovenija v imenu. Zelo nizke cene v primerjavi z legitimnimi trgovinami. Na voljo so vedno vse številke," opozarja Tadej Hren iz SI-CERTA. Vedno je treba preveriti, nadaljuje, "ali se najde podatek, katero podjetje stoji za to trgovino, ali denimo kontaktni podatki. So na voljo samo neki generični kontakti zastonjskih ponudnikov."

Prevarantskih spletnih strani je toliko, pravi, da jim je težko slediti. Vsak dan nastane nova domena, ki že po nekaj dnevih, največ mesecu dni, izgine. "Nekdo je kupil Nike čevlje, po pošti je dobil neko majhno denarnico, bil je tudi primer, ko je potrošnik kupil električno kolo, dobil pa sončna očala."

Goljufi izdelek odpošljejo zato, da zagotovijo sledljivost, da lahko potrošnik svoj paket spremlja. Druga težava so ponaredki.