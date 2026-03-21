LED maske – delujejo ali ne?

Ljubljana, 21. 03. 2026 12.17 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
Tea Šentjurc
Led maska

LED svetlobne maske za obraz vse bolj postajajo del lepotnih rutin, ki jih pretežno ženske opravljajo doma. Gre za izjemno hitro rastoč segment v industriji lepotnih pripomočkov, globalni trg bi lahko po nekaterih napovedih do leta 2030 dosegel že vrednost milijarde evrov. Njihova cena se v povprečju giblje med 100 in 350 evrov, dobimo pa jih lahko tudi za 10 ali pa za več kot 1000 evrov. Prodajajo jih večinoma po spletu, promovirajo pa preko vplivnic in vplivnežev. Pa sploh delujejo?

Fotobiomodulacija se v dermatologiji uporablja že vrsto let. Različne valovne dolžine svetlobe v medicini učinkovito uporabljajo za različne problematike, pojasnjuje specialistka dermatologije doktorica Nina Jugovar.

''Recimo modra svetloba se lahko uporablja pri zdravljenju nekem dopolnilnem zdravljenju aken, ker zmanjša vnetje na koži, deluje bolj v zgornjih plasteh in zmanjša tudi količino bakterij.''

Pogosto uporabljajo tudi rdečo svetlobo, ki prodre globje v kožo. ''Uporablja se recimo pri celjenju kakšnih ran ali po kakšnih posegih, tudi recimo kakšnih estetskih posegih in tudi v bistvu za neko pomlajevanje, ker v bistvu deluje tudi stimulativno na kolagen in elastin.''

 

Ultravijolično svetlobo pa v določenih spektrih uporabljajo za zdravljenje težav kot so luskavica, atopijski dermatitis in vitiligo. UV sevanje pravzaprav poškoduje kožo, zato je tudi v medicini potrebna velika previdnost.

Zelo učinkoviti so tudi laserji, ampak z njimi lahko terapije izvajajo izključno za to usposobljeni zdravniki in zdravnice, poudarja doktorica Irena Hreljac, vodja kliničnih študij v podjetju Fotona, ki je eno od vodilnih podjetij za proizvodnjo laserjev na svetu. ''Se pravi ni niti ni zadosti, da ste zdravnik. Vi morate opraviti izobraževanje o uporabi teh laserjev.''

Z laserjem se spodbudi regeneracija, delitev celic in ustvarjanje novega kolagena. Lahko se izbrišejo posledice izpostavljenosti soncu ali pa nezdravega življenja, kakšne razširjene pore, sončne pege, rdečica. Dramatične pomladitve, da bi izgledali več desetletij mlajši, pa tudi z najzmogljivejšimi laserji ne moremo pričakovati.

Profesor doktor Boris Majaron se je na Institutu Jožef Stefan dolga leta ukvarjal z optimizacijo laserskih terapij v sodelovanju s proizvajalcem Fotona in raziskovalci z UKC Ljubljana,zdaj pa predvsem z uporabo svetlobnih tehnologij za neinvazivno diagnostiko v medicini.

Glede LED mask je nemogoče napovedati njihovo učinkovitost brez podrobnih navedb vseh parametrov, analize literature in pa dodatnih meritev, pravi. ''Če bi se želela resneje pogovarjati o možnih učinkih, bi bilo treba najprej pomeriti spektralne poteke, skratka spektre teh diod, potem moči, potem naredit temeljito analizo literature.''

Tudi če je bilo delovanje dokazano v nekih laboratorijskih razmerah na neki populaciji, to ne pomeni, da bo neka naprava tako delovala na vseh, ker imamo ljudje različne strukture kože, različno strukturo ožilja, starost.

Obrazne LED maske in drugi tovrstni izdelki pogosto obljubljajo veliko več, kot bi lahko dosegli tudi z najboljšimi profesionalnimi napravami. V principu pa LED svetlobna terapija, ob pravih parametrih in pravi jakosti, deluje blagodejno.

Tehnologija res napreduje zelo hitro, vendar pa se moramo zavedati, da naprave, ki jih tržijo kot anti-aging torej proti staranju lahko delujejo le ob redni uporabi po navodilih in še to v najboljšem primeru za upočasnjevanje staranja kože. Nič od tega ne izbriše gub, za kaj takega so potrebni veliko bolj invazivni posegi.

KOMENTARJI6

Maček
21. 03. 2026 13.33
Zdravo je za zdrave... Kdo je sploh še zdrav?
Dovolj je
21. 03. 2026 13.24
Waaw komentar podan na podlagi lastnih izkušenj izbrisan... Nekateri veliko bolj žaljivi neokusni komentarji pa niso izbrisani..admin brez besed, nobena žaljiva beseda kolikor vem bull ni žalitev
Dovolj je
21. 03. 2026 13.19
Najbolj prodajani produkti ki izvirajo iz "pomanjkljivosti" človeka pomaga pa ne kaj dosti, čeprav vsi obljubljajo rezultate v kratkem roku.... " bull****, ki bi moral biti sankcioniran
Rožle Patriot
21. 03. 2026 12.29
Deluje tudi, če se te uporabniki mask sprehajajo ves čas samo v temi, seveda brez teh mask ... !!!
Žmavc
21. 03. 2026 12.20
Deluje samo, če jo nikoli ne snameš.
juventina10
21. 03. 2026 13.31
ni slaba ideja👍
