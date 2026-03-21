LED maske – delujejo ali ne?

Fotobiomodulacija se v dermatologiji uporablja že vrsto let. Različne valovne dolžine svetlobe v medicini učinkovito uporabljajo za različne problematike, pojasnjuje specialistka dermatologije doktorica Nina Jugovar. ''Recimo modra svetloba se lahko uporablja pri zdravljenju nekem dopolnilnem zdravljenju aken, ker zmanjša vnetje na koži, deluje bolj v zgornjih plasteh in zmanjša tudi količino bakterij.'' Pogosto uporabljajo tudi rdečo svetlobo, ki prodre globje v kožo. ''Uporablja se recimo pri celjenju kakšnih ran ali po kakšnih posegih, tudi recimo kakšnih estetskih posegih in tudi v bistvu za neko pomlajevanje, ker v bistvu deluje tudi stimulativno na kolagen in elastin.''

Ultravijolično svetlobo pa v določenih spektrih uporabljajo za zdravljenje težav kot so luskavica, atopijski dermatitis in vitiligo. UV sevanje pravzaprav poškoduje kožo, zato je tudi v medicini potrebna velika previdnost. Zelo učinkoviti so tudi laserji, ampak z njimi lahko terapije izvajajo izključno za to usposobljeni zdravniki in zdravnice, poudarja doktorica Irena Hreljac, vodja kliničnih študij v podjetju Fotona, ki je eno od vodilnih podjetij za proizvodnjo laserjev na svetu. ''Se pravi ni niti ni zadosti, da ste zdravnik. Vi morate opraviti izobraževanje o uporabi teh laserjev.'' Z laserjem se spodbudi regeneracija, delitev celic in ustvarjanje novega kolagena. Lahko se izbrišejo posledice izpostavljenosti soncu ali pa nezdravega življenja, kakšne razširjene pore, sončne pege, rdečica. Dramatične pomladitve, da bi izgledali več desetletij mlajši, pa tudi z najzmogljivejšimi laserji ne moremo pričakovati. Profesor doktor Boris Majaron se je na Institutu Jožef Stefan dolga leta ukvarjal z optimizacijo laserskih terapij v sodelovanju s proizvajalcem Fotona in raziskovalci z UKC Ljubljana,zdaj pa predvsem z uporabo svetlobnih tehnologij za neinvazivno diagnostiko v medicini.

Led maska FOTO: Tea Šentjurc