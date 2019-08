Letalski motor iz prafaktorjev spet sestavijo nazaj

Novinarka Jana Kobal je skupaj z ekipo 24UR Inšpektor preverjala, kako delajo preiskovalci letalskih nesreč. Šla je v laboratorij, kamor sicer smejo le pooblaščene osebe. Praviloma se tudi slikati in snemati ne sme. Tokrat so naredili izjemo.

Preiskovalci so ji razložili in pokazali, na kakšen način preiskujejo letalske nesreče, zakaj je njihovo delo pomembno, kaj se naučimo iz vsakega "incidenta", pokazali so ji, kako izgleda motor letala, ki je doživelo nesrečo, in kako izgleda zdaj v laboratoriju, ko so ga nazaj sestavili. Razložili so sistem delovanja črnih skrinjic (ki sploh niso črne), slišali boste, kako poslušajo posnetke iz črne skrinjice.

Največ ljudi seveda zanima, kako je z varnostjo potniških letal. Tudi o tem bo govora v jutrišnji rubriki 24UR Inšpektor. Koliko je nesreč pri nas in po svetu, s kakšnimi letali je največ nesreč? Letalski promet je sicer izjemno varen. Slišali boste tudi preživelega v letalski nesreči, ki se je zgodila leta 1966 pri Brniku, Britanca, ki je bil takrat kot najstnik na letalu z mamo.