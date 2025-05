Je letalski promet res manj zanesljiv kot nekoč?

O potovanju z letalom smo se za 24ur Inšpektor pogovarjali s Samom Miholičem in Denisom Oštirjem, ki potujeta več, kot v povprečju potujemo Slovenke in Slovenci. Miholič je skupaj s partnerko Martino Ploj ustanovil spletni portal Izlet na dlani, družinsko so veliko na poti in imajo posledično tudi veliko izkušenj. Lani poleti so se denimo za dva meseca odpravili v Azijo. Pot so začeli na brniškem letališču, od koder so leteli v Istanbul. Ker je bilo letalo prezasedeno, so jim ponudili denarno nadomestilo v zameno, da počakajo na naslednji let. Odločili so se, da ne, so pa to možnost izkoristili, ko so se vračali domov. Z isto letalsko družbo so namreč iz Istanbula leteli v Ljubljano, spet je bilo letalo prezasedeno. "Ponudili so nam 250 evrov po osebi. Peljali so nas v hotel, nas nahranili, zjutraj nas je čakal avtobus, ki nas je peljal na letališče. V Ljubljano pa smo prišli 12 ur kasneje, kot bi sicer, " pojasnjuje Miholič.

Denis Oštir je nekdanji novinar in urednik naše medijske hiše. Zdaj dela v velenjskem Gorenju, ki je v lasti Kitajcev, in prav zaradi tega je službeno pogosto na poti proti vzhodu:"Po covidu stvari niso več tako zanesljive kot so bile, lani sem obtičal vsaj šestkrat, dvakrat v Pekingu." V Aziji, pravi Oštir, je precej zahtevno reševati letalske težave, medtem ko v Evropi stvari tečejo. Kako pa ocenjuje povezljivost Slovenije s svetom?